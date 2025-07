TCE-SC identifica 19 alunos com renda superior a R$ 200 milhões no programa Universidade Gratuita

Milionários 1

O Tribunal de Contas do Estado identificou 19 alunos com renda superior a R$ 200 milhões no programa Universidade Gratuita, de bolsas no ensino superior catarinense. O mais rico dos universitários é de um grupo familiar cuja fortuna ultrapassa os R$ 855 milhões, conforme foi publicado no Diário Oficial do Estado. Nada os impediu de cursar gratuitamente a universidade usando o benefício. Se terão que devolver ao final da investigação da Polícia Civil, são outros quinhentos.

Milionários 2

Um novo levantamento do TCE-SC aponta que o número de alunos milionários no programa chega a 1.260. Somados, o patrimônio das famílias dos 19 alunos com renda superior a R$ 200 milhões chega aos R$ 7 bilhões. O otário do contribuinte catarinense entrou nessa – porque pagou para estes oportunistas ordinários – algo em torno de R$ 250 milhões. É o que foi estimado até agora.

Bloqueio

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), desistiu da ideia de nomear o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para o comando de uma secretaria estadual. Assim, não perderia seu mandato. Haveria a possibilidade, ainda em discussão, de ser secretário de Estado no governo de Jorginho Mello, que desmente haver qualquer discussão do assunto. Enquanto isso, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, já se antecipou e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para impedir que Eduardo seja nomeado para cargos comissionados em governos estaduais ou municípios. Não será nenhuma surpresa se o ativismo “supremo” acolher a solicitação.

Bairros caros

Saiu ontem um ranking dos bairros brasileiros com as maiores altas no preço médio do aluguel, segundo estudo da plataforma Loft. Canasvieiras, bairro localizado no norte da Ilha de SC, vizinho ao badalado Jurerê, registrou o salto mais superlativo: 73,5%, apenas no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses deste ano. Surpresa mesmo é a presença de Balneário, na parte continental de Florianópolis, bairro do distrito do Estreito, em terceiro lugar nacional, com avanço de 65% no trimestre. O ranking foi montado a partir de dados de 202 mil anúncios de aluguel residencial publicados entre abril e junho nas maiores plataformas digitais do país.

Cartéis

Em entrevista ao canal CNN Money, o novo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça, Gustavo Augusto Freitas, disse que uma das suas prioridades é combater a formação e atuação de cartéis no mercado de combustíveis. Chamou a atenção ao dizer que SC terá atenção especial. O consumidor daqui é quem mais nota isso. Eles existem, às dezenas, de todos os tamanhos, no âmbito estadual, regional e municipal, combinando valores iguais pelo combustível.

Diploma digital

Desde dia 1º deste mês, a emissão de diplomas digitais tornou-se obrigatória para todas as instituições de ensino superior no Brasil, públicas ou privadas, conforme determinação do Ministério da Educação. Esse novo formato substitui o diploma em papel, que continua válido apenas para documentos emitidos antes dessa data. Antes da obrigatoriedade no âmbito nacional, a UFSC destacou-se como pioneira na emissão de diplomas digitais no país. O fez no dia 15 de março de 2019, quando realizou a primeira formatura com “canudos” naquele formato.

Descrédito

O descrédito da atual diplomacia brasileira está levando o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a fazer consultas ao Fórum de Governadores para definir a formação de uma comitiva que represente todos em Washington e, se possível, que sejam recebidos por Trump para convencê-lo a um adiamento do tarifaço de 50%. Jorginho Mello está mapeado.

Abismo educacional

Os resultados mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) expõem mais uma vez o abismo de qualidade entre o ensino básico público e o privado. Das 50 melhores escolas, só três são públicas e todas federais, enquanto as demais são todas privadas. Outro dado que chama a atenção no ranking é o protagonismo da capital cearense, Fortaleza, que tem cinco escolas entre as 10 primeiras, incluindo a primeira colocada, o Farias Brito Colégio de Aplicação. SC só tem uma escola entre as 150 primeiras: o Colégio Energia, de Chapecó, na 147ª posição.

Lido, alhures

Conseguimos o impossível: Lula e Bolsonaro tendo o poder de prejudicar o Brasil ao mesmo tempo. Parece praga.