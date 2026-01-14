Montagem do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre é iniciada em Guabiruba

Divulgação

Foi iniciada nesta segunda-feira, 12, a montagem do palco do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, que alcança neste ano a sua vigésima quinta edição. Reconhecida como uma das mais tradicionais encenações culturais da região, a produção segue até 2 de abril, véspera da Páscoa.

Os trabalhos totalizam cerca de dois meses e meio de duração e, durante esse período, a montagem contará com uma equipe formada por seis a oito pessoas. Elas atuarão diretamente na construção do palco e dos cenários, garantindo segurança, qualidade e fidelidade ao espetáculo.

O palco terá 620 metros quadrados de área e receberá ao longo do processo diversos cenários que serão utilizados durante as apresentações, dando vida às cenas que retratam a Paixão de Cristo. A montagem é considerada uma das etapas mais complexas e importantes do espetáculo, exigindo planejamento, técnica e dedicação da equipe envolvida.

Para a construção da estrutura, estão sendo utilizados 1.650 escoras, 1.720 m² de lona, que servirão para esconder e proteger a estrutura do palco, além de 370 quilos de pregos, 2.640 tábuas e 130 painéis de madeirit.

A cada edição, o espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre reafirma sua importância cultural, religiosa e histórica, e a montagem do palco marca oficialmente o início de mais um capítulo da tradição que atravessa gerações.