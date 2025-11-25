Técnico avalia campanha do atletismo de Brusque nos Jasc: “mostramos a força da reconstrução”

Brusque encerrou no domingo, 23, a sua participação no atletismo nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), em Chapecó. O técnico do projeto, a Associação Brusquense de Atletismo (ABA), Carlos Henrique, destacou principalmente a força da reconstrução do esporte na cidade.

No total, foram 15 representantes de Brusque nas provas de atletismo, que aconteceram entre sexta-feira, 21, e domingo. No feminino, Mariana de Jesus ficou em sexto lugar nos 3.000 m com obstáculos, enquanto Tainá Garcia ficou em oitavo nos 200 m rasos.

Já no masculino, os destaques foram Vitor Hugo, quarto nos 100 metros, Rodrigo Pereira do Nascimento, sexto lugar nos 100 metros, e Rafael de Oliveira, quarto nos 3.000 m com obstáculos.

“É uma prova muito dura, para a qual eu não treino. Não é minha prova alvo e quase consegui uma medalha. Para mim, foi surreal”, destacou Rafael.

Avaliação

Para o treinador, a participação do atletismo de Brusque nos Jogos Abertos deste ano marcou um momento especial e simbólico. “Após quase uma década sem equipe ativa, retornamos em 2024 com apenas cinco atletas. Em 2025, mostramos a força da reconstrução ao levar 15 representantes, ampliando significativamente nossa presença e competitividade”, destacou o técnico.

Na equipe, estiveram dois atletas olímpicos, Rodrigo do Nascimento e Vitor Hugo, ambos campeões mundiais de revezamento e referências nacionais.

“A presença deles foi um marco para o desenvolvimento do esporte na cidade. Rodrigo, que é o atual recordista dos 100 m e 200 m, escolheu Brusque para realizar sua última participação em Jogos Abertos, um gesto que engrandece o projeto e inspira os atletas mais jovens”.

Para o treinador, a troca de experiência entre atletas consagrados e a nova geração fortalece o ambiente de crescimento técnico, motivacional e esportivo da ABA. “Para mim, como ex-atleta e atual técnico, ver esse intercâmbio acontecer ao lado de uma equipe tão jovem é extremamente gratificante”.

