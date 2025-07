Técnico Bernardo Franco chega ao Brusque e reforça objetivo: “sonhar com o acesso”

O novo técnico do Brusque, Bernardo Franco, foi apresentado em coletiva de imprensa na noite desta sexta-feira, 11, junto do auxiliar Marcos Skavinski. O treinador de 39 anos afirma estar pronto para o desafio, reafirmando a necessidade de vitórias para lutar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na coletiva, esteve também o gerente de futebol do quadricolor, Pedro Costa.

Franco tem, no Brusque, seu segundo trabalho como técnico de uma equipe principal, após uma passagem pelo Cuiabá entre o fim da temporada passada e o início da atual. Suas outras experiências são como técnico de categorias de base e auxiliar-técnico.

Ainda em 2024, foi assistente do português António Oliveira no Corinthians e no Cuiabá. Também trabalhou nas bases da Seleção Brasileira e do Athletico, sendo também auxiliar de Paulo Autuori no Furacão.

“Tenho certeza que eu estou preparado para esse desafio, e eu acredito que as coisas vão dar muito certo”, afirma.

O Brusque é o atual 11º colocado da Série C, a um ponto do G-8, e o acesso é reforçado pelo novo treinador como o objetivo do clube

“A gente vem num curto prazo para poder conquistar vitórias, conquistar classificação e sonhar com o acesso, para recolocar o Brusque onde ele merece. Num segundo momento, se as coisas andarem bem, a gente quer também contribuir com a nossa experiência aí na construção de um clube melhor”, destaca.

“O mais importante nesse momento é a gente entender quem são os jogadores que podem nos dar uma resposta a curto prazo, para que a gente possa voltar a ser competitivo, que a gente possa voltar a fazer jogos seguros. Melhorar a questão defensiva, que foi um pilar nosso em algum momento da competição, que nos trouxe até aqui, nos deu uma pontuação.”

Quanto às relações com a torcida, Bernardo Franco destaca que é dever da equipe motivar o torcedor em primeiro lugar.

“Tem que sair de dentro para fora. Não adianta a gente esperar vir de fora para dentro, porque a nossa obrigação é estar motivado, estar compromissado. E aí, naturalmente, a gente vai transmitir isso para o torcedor e o torcedor, sentindo isso, passa a acreditar. Quando o torcedor passa a acreditar, aí a gente tem uma sinergia, uma atmosfera que vai nos levar um passo além.”

“E acredito que isso vai ser fundamental nessa reta final, de classificação e briga pelo acesso. É é isso que a gente tem conversado, é nessa tecla que a gente vai bater.”

Janela de transferências

Com a janela de transferências aberta em 10 de julho, o Brusque deve se reforçar em algumas posições. Pedro Costa avalia a janela de transferências de meio de temporada como uma oportunidade para ajustes, mas não para construções ou reformulações de elenco.

“Perdemos o Álvaro [por lesão], que era um atleta muito importante em desempenho. Vamos buscar uma reposição, outras posições também que entendemos ser necessário um ajuste. Não gosto de trazer números fixos.”

“A janela, muitas das vezes, é manter aqueles jogadores que aqui estão. (…) E a gente realmente precisa que esses jogadores estejam 100% focados aqui. Então, o esforço nesse momento é de manutenção de elenco, para então agregar jogadores”, completa Bernardo Franco.

“Em muitas das vezes, a gente consegue ser criativo e achar soluções aqui, internamente. (…) A gente, às vezes, muda uma coisa ou outra e encontra uma solução caseira.”

Jhan Pool Torres

Com o contrato de Jhan Pool Torres se encerrando nas próximas semanas, há a possibilidade de ele retornar ao Barranquilla FC e ser, na sequência, contratado pelo Junior Barranquilla, principal clube da cidade colombiana.

Contudo, o Brusque tem a opção da compra após o empréstimo. Pedro Costa cogita a possibilidade de o quadricolor exercer esta opção, mas afirma que o clube “não fará loucuras” pela permanência do zagueiro de 23 anos.

