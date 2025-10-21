Técnico Bernardo Franco se despede do Brusque: “foi um prazer representar o Quadricolor”

O técnico Bernardo Franco anunciou a sua saída do comando do Brusque. Ele assumiu o Quadricolor em meados de julho substituindo Filipe Gouveia. Ele já foi anunciado como técnico do Botafogo-PB, que também disputa a Série C.

No comando do Quadricolor, entre Série C e Copa Santa Catarina, foram 20 partidas, com sete vitórias, três empates e dez derrotas. Ele não esteve à beira do gramado em duas derrotas e um empate, pela Copa SC.

Sob o comando de Bernardo, a equipe se classificou à segunda fase da Série C, mas acabou em quarto lugar no seu grupo. Na Copa SC, onde atuou com o time reserva em cinco das seis partidas, caiu na primeira fase.

“Obrigado Brusque. Chegamos em um momento de incertezas e desconfiança, e terminamos lutando até os minutos finais pelo acesso. Saímos da 12ª colocação para a sexta, atingindo o objetivo da permanência e da classificação. Sonhamos com o acesso, o que parecia distante esteve tão perto, em questões de minutos o destino não nos permitiu realizar esta conquista. Fica o meu agradecimento e respeito aos atletas, staff e torcida que estiveram comprometidos e acreditaram até o final. Desejo sucesso ao clube nas próximas etapas e temporadas, foi um prazer representar o Quadricolor de Santa Catarina”, escreveu Bernardo.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

