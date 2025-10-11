Técnico do Brusque lamenta pênalti “infantil” que custou o acesso, mas valoriza entrega do elenco

O Brusque esteve a poucos minutos do acesso, mas sofreu um gol de pênalti aos 41 do segundo tempo diante do Náutico e perdeu por 2 a 1 na última rodada da segunda fase da Série C neste sábado, 11, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Com o resultado, o Náutico subiu junto com a Ponte Preta, que bateu o arquirrival Guarani por 2 a 0 neste sábado. Por causa desse resultado, o Brusque subiria caso tivesse empatado na capital do Pernambuco.

À Rádio Cidade, o técnico Bernardo Franco classificou o lance do pênalti de Roberto, que entrou três minutos antes de cometer a falta decisiva em cima de Otusanya, de “infantil”, mas valorizou a entrega do grupo.

“Sabíamos que o Náutico viria com muito ímpeto. Tiveram volume no primeiro tempo. No segundo, fizemos uma alteração. O Biel não estava 100% para jogar, mas usamos o plano B. No final, o Náutico foi para o tudo ou nada. O lance da penalidade foi infantil, é uma pena. Mas todo mundo que entra em campo está sujeito a ser herói ou vilão. Precisamos agradecer aos atletas pela entrega pelo projeto”.

“Às vezes falta boa vontade da torcida”

Nos acréscimos do segundo tempo, o juiz chegou a marcar um pênalti em cima de Biel, mas o lance foi anulado por impedimento de Alemão no início da jogada.

“É claro que o sentimento é de frustração pelo resultado e pela maneira que foi. Estivemos a cinco minutos do acesso, tivemos condições de fazer o gol como fizemos. Se pudéssemos controlar aquele momento do Náutico, poderíamos até buscar o segundo. Tivemos um lance no fim que poderia ser o pênalti do acesso. Mas não podemos misturar as coisas, temos que ressaltar a entrega desse grupo de jogadores. Não está tudo errado. É um momento de transição do clube, o que conseguimos desde a minha chegada foi fazer a equipe produzir. Caímos em um grupo com equipes tradicionais, com muito mais investimento. Foram três pênaltis fora de casa que nos tiraram o acesso. Mas não faltou trabalho. Às vezes falta boa vontade da torcida e da imprensa, mas temos uma perspectiva positiva para frente”.

Copa Santa Catarina pela frente

O Brusque volta a campo na quarta-feira, 15, diante do Santa Catarina, fora de casa, pela Copa SC. O jogo em Ibirama inicia às 20h. Para avançar ao mata-mata, o Quadricolor precisa vencer e torcer para um tropeço da Chapecoense diante do Concórdia, em Chapecó.

“A gente precisa ver como será o jogo na quarta-feira depois dos jogadores se entregarem 1.000% aqui. Vamos mobilizar a equipe, precisamos da vitória e de uma combinação de resultados. O nosso foco era a Série C, não subimos por causa de cinco minutos”, disse Bernardo.

