Técnico do Brusque valoriza ponto conquistado contra a Chapecoense: “satisfeito com o que vi”

O Brusque voltou de Chapecó com um importante ponto na estreia do Campeonato Catarinense 2026 após empatar em 1 a 1 com a Chapecoense na noite desta terça-feira, 6. O Quadricolor saiu na frente, tomou o empate na reta final do primeiro tempo e, no segundo, segurou a pressão do time da casa.

Técnico do Brusque, Higo Magalhães escalou o time com três zagueiros e explicou a sua estratégia para o duelo.

“A gente sabia do ímpeto do adversário. Mesmo com pouco tempo de trabalho, eles têm um entrosamento maior, enquanto a gente passou por uma reformulação grande. Buscamos tirar o jogo nascente do Higor Meritão (volante da Chape), que tem muito controle pelo centro de campo. Buscamos tirar a bola dele e do Giovanni Augusto para ter um pouco mais de controle”, detalhou.

Apesar da pouca criação ofensiva, principalmente no segundo tempo, o treinador valorizou a execução da estratégia traçada para o jogo.

“Melhorar no último terço é uma dificuldade de todo mundo. Sabemos que ainda falta entrosamento, que facilita as combinações e o entendimento do espaço, mas fiquei muito satisfeito com o que vi. Cumpriram muito bem a estratégia diante de um adversário de muita qualidade. Este ponto pode ser importante para o restante da competição”.

Clássico com o Renaux

No domingo, 11, o Brusque tem pela frente o duelo local com o Carlos Renaux, às 19h30. “O próximo jogo é um clássico e temos que pensar nele para dar sequência após esse ponto. A expectativa é muito boa de vivenciar esse momento em Brusque. O duelo com Carlos Renaux não acontece há muito tempo e vamos tentar dar mais um passo na evolução para buscar os nossos objetivos”, completou o treinado.

