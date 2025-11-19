Técnico Higo Magalhães é apresentado no Brusque e promete time “vivo e competitivo”

O técnico Higo Magalhães foi apresentado no Brusque em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 19, no Hotel Estação 101. Além dele, chegam à equipe os auxiliares técnicos Warley, ex-zagueiro, e Leonardo Bassotto. O clube ainda contratou Rafael Santiago para o cargo de auxiliar permanente.

Higo tem 43 anos e já trabalha junto com a diretoria do Brusque na montagem do elenco para 2026. O gerente de futebol do clube, Pedro Costa, também participou da coletiva. O treinador, que acumula passagens por Vila Nova, Camboriú, Manaus, Centro Oeste e CSA destaca a importância da objetividade nas contratações.

“Estamos trabalhando de forma muito intensa, respeitando o limite financeiro. Brigamos para contratar jogadores de uma prateleira acima, de nível Série B, e, às vezes, precisamos esperar um tempo maior. Não é fácil, porque o mercado está inflacionado, mas creio que a gente terá um time competitivo. Dentro do mercado, oportunidades vão surgir. Talvez a gente não consiga competir na parte financeira, mas vamos compensar com o projeto. Isso, hoje, é muito importante para os atletas”, detalha.

O treinador promete um time com intensidade, mas não se prende a um esquema tático. Ele afirma que sua equipe estará sempre adaptada a cada situação e adversário para buscar a vitória.

“Gosto de um time vivo, competitivo. Vocês vão ver um time estratégico para um jogo. Dependendo do que o jogo nos oferta, uma equipe com bloco baixo ou bloco alto, com a estratégia para ganhar. Tenho certeza que será um time compenetrado”, garante.

Expectativas para a temporada

Higo elogiou a competitividade do Campeonato Catarinense, que em 2026 inicia em 7 de janeiro, com um novo formato, com dois grupos de seis equipes. Para o treinador, qualquer time pode ganhar — ele lembrou as campanhas de Camboriú, vice-campeão em 2022, e do Santa Catarina, terceiro colocado em 2025. Um objetivo claro é a conquista de uma das vagas para a Copa do Brasil de 2027.

“Vamos tentar dar um passo a mais. Todas as equipes querem uma vaga na Copa do Brasil, que potencializa a saúde financeira dos clubes. Na próxima temporada, não estaremos na disputa e vamos em busca da vaga. Hoje, o Campeonato Catarinense é muito atrativo. E todas as equipes sonham com algo grande. Temos a oportunidade, com uma grande camisa, mesmo sem disputar financeiramente com as equipes da Série B do Brasileiro, de igualar na vontade. Temos essa energia para fazer acontecer”. O Quadricolor está no grupo com Avaí, Camboriú, Concórdia, Marcílio Dias e Joinville.

Plantel

O Brusque se reapresenta nesta quinta-feira, 20, com 17 jogadores, todos remanescentes da temporada 2025. Segundo o gerente de Futebol do Quadricolor, dois ou três nomes devem ser confirmados nos próximos dias.

Higo acredita que é importante montar uma base já no Campeonato Catarinense para a disputa da Série C do Brasileirão, que inicia em abril.

“A montagem do elenco [na pré-temporada] é muito importante para sinalizar o que será construído ao decorrer do ano. Temos que criar soluções para atrair atletas, às vezes, oferecendo um contrato para o ano inteiro. Mas a nossa margem de erro é pequena. O ideal é começar a Série C com 11 que iniciaram a temporada conosco. Temos que ter cautela para minimizar os erros”.

O técnico afirma que as chances para atletas das categorias de base vão surgir e que cabe a eles aproveitá-las. “Faço isso em todos os clubes que eu vou. Atletas da base sempre participam de treinamentos para que tenhamos a oportunidade de conhecê-los. E, aí, parte deles demonstrarem a sua capacidade. Quanto mais entregarem, mais terão oportunidade. Ficamos felizes em ver atletas que ajudamos a caminhar tendo sucesso. Quem sabe, o próximo não está aqui dentro”.

