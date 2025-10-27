Tecnologia, prática e humanização: como funciona a formação de novos médicos em Brusque

Em seis anos de funcionamento, o curso de Medicina do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) se consolidou entre as graduações mais estruturadas de SC. Com duas turmas formadas, totalizando 79 médicos, e mais 674 estudantes, o curso se destaca pela combinação entre infraestrutura metodologia voltada à prática e foco na formação humanizada.

A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, afirma que o objetivo da instituição é oferecer à comunidade uma formação médica de qualidade, apoiada em investimentos na estrutura e na capacitação dos profissionais que atuam no ensino.

Toda a estrutura física do campus está à disposição do curso, com laboratórios que reproduzem os ambientes hospitalares e clínicos. “Esses ambientes viabilizam o estudo aprofundado dos diversos aspectos das ciências da vida humana. Estão equipados com insumos e tecnologias inovadoras, capazes de atender às demandas dos professores e dos acadêmicos em atividades curriculares e extracurriculares”, explica a reitora.

Aprendizagem na prática

Um dos diferenciais do curso é o uso das metodologias ativas que colocam o aluno como protagonista do próprio aprendizado. “Logo no início do curso, o acadêmico é inserido em ambientes de prática profissional. Ele vivencia o sistema de saúde brasileiro desde o início da sua formação, o que o prepara para atuar de forma ética, crítica e humanizada”, destaca o coordenador do curso, o médico neurocirurgião Osvaldo Quirino de Souza.

Segundo ele, a prática escalonada é essencial para o aprendizado. “O aluno vai gradativamente sendo submetido a uma curva de aprendizado compatível com o que está estudando naquele momento, mas a prática é desde o início”, afirma. A Unifebe mantém convênios com instituições de saúde públicas e privadas, que garantem aos estudantes experiências reais.

Atualmente, há parcerias com as secretarias de saúde de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento, além de convênios com o Hospital Azambuja, Hospital Dom Joaquim, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital Santo Antônio e Hospital Misericórdia de Blumenau, Hospital de Gaspar e Clínica Urias Vidigal, de Camboriú.

Por meio do convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, os acadêmicos também atuam em unidades avançadas do Samu, fortalecendo a integração entre teoria e prática.

O secretário de Saúde de Brusque, Ricardo Freitas, ressalta a importância da parceria público-privada com a instituição. “Abrimos as portas das nossas unidades de saúde para os estudantes entenderem como funciona o trabalho, com isso, tentamos formar profissionais mais focados para a realidade da atenção básica, criar profissionais com esse foco, pensando em proporcionar mais qualidade para a população”.

Humanização como base

Para a reitora, alcançar o reconhecimento conquistado ao longo dos anos envolve não apenas estrutura e tecnologia, mas também o compromisso com a formação humana. “Esse é o desafio todos os dias, queremos proporcionar o que há de melhor, mas sem descuidar da humanidade. Esse é o nosso princípio basilar. O nosso médico tem acesso a tudo, mas tem que ser humano. É por isso que desde a primeira fase os estudantes estão nas unidades básicas de saúde, tendo contato com pessoas de todos os perfis e aprendendo a olhar o paciente de forma integral”.

Até o fim de 2026, a Unifebe deve formar mais 123 profissionais e a meta, de acordo com o coordenador, é ampliar a oferta de serviços práticos, que beneficia não somente os estudantes, mas a comunidade.

“Queremos criar mais vagas e áreas de residência médica, por exemplo. Para o próximo ano, já teremos residência em anestesiologia, radiologia e cirurgia geral, além de clínica médica. Com a vinda da oncologia para Brusque, quem sabe também poderemos oferecer residência nesta área. Os planos e sonhos são muitos e não param. Estamos em crescente evolução e em movimento linear e ascendente, trabalhando para sermos uma das melhores escolas de medicina do país”, finaliza.

