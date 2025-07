“Sustentabilidade para nós é prática, não discurso. E essa nova tecnologia nos permite entregar resultados com impacto ambiental minimizado”, afirma Luiz Eduardo Imhof, administrador da empresa.

Todo o processo foi reformulado para reduzir o desperdício: todos os insumos utilizados são reciclados e a água empregada na produção é totalmente reaproveitada. As tintas utilizadas têm certificação Oeko-Tex, garantindo segurança tanto para a pele quanto para o meio ambiente.

Além da eficiência ambiental, a nova tecnologia encurta prazos: os ciclos de produção e desenvolvimento de mostruários são até 50% mais rápidos que na estamparia rotativa convencional.

A Ynovacor é especializada em estampar malhas e tecidos em fibras como algodão e viscose, com foco em bases como suedine, cotton, meia malha, além de tecidos planos como sarja e brim.

Também atua na estamparia por sublimação de poliéster e fibras sintéticas, com alta qualidade e durabilidade. O processo é sustentável, sem uso de água, com menor impacto ambiental e sem produtos químicos agressivos.

Todo o maquinário e as tintas são certificados pelo selo OEKO-TEX, preservando o toque original do tecido com qualidade e responsabilidade.

Principais bases trabalhadas pela empresa

Suedine 100% algodão – Muito usada em roupas infantis, é uma malha delicada e confortável. Na Ynovacor, recebe estampas de alta definição com toque suave, respeitando as propriedades naturais do algodão.

Cotton e Cotton Light – Misturas de algodão com elastano, ideais para moda feminina, infantil e underwear. A tecnologia empregada garante elasticidade preservada e resistência mesmo após diversas lavagens.

Sarja e Brim – Por serem tecidos mais encorpados, exigem atenção especial na estamparia digital. Com maquinário 100% italiano e controle técnico rigoroso, a Ynovacor garante alta definição, boa fixação e um toque superior, mesmo em bases desafiadoras.

Meia Malha – A meia malha 100% algodão é uma malha leve, confortável e respirável, muito utilizada na confecção de pijamas, camisetas e peças casuais. Estampada com tecnologia digital, mantém seu toque macio e natural, mesmo após o processo de impressão. Com excelente definição de cores e durabilidade, é uma escolha versátil para coleções que priorizam qualidade, conforto e estética diferenciada.

Poliéster Sublimado (tactel, suplex, tule, cetim etc.) – Na estamparia digital por sublimação através da tecnologia 100% italiana é possível estampar tecidos em poliéster com alta definição, cores vivas, excelente durabilidade e agilidade, mesmo em pequenas quantidades por estampa.

PV (poliéster + viscose), viscose stretch, ribanas e meia malha – A empresa domina o controle técnico necessário para ajustar temperatura, pressão e fixação conforme o tipo de tecido, garantindo estampas nítidas, com toque leve e sem comprometer a estrutura das malhas.