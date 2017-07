Tecnologias automobilísticas ganham destaque na Tunning Party

Com visual renovado, foi realizada neste domingo, 30, mais uma edição da Tunning Party Low Edition, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. Pelo segundo ano, o evento foi remodelado para Brusque e tem focado mais na feira automotiva e nos carros rebaixados, com o campeonato brasileiro de rebaixados.

Uma das atrações que chamou a atenção do público foi o show de Low Rider – carros saltitantes com suspensão hidráulica. As crianças também tiveram vez, com o espaço Kids.

O organizador Adílio Dada explica que o evento trouxe atrações para todos os gostos, mas, diferente das edições anteriores à 2015, retirou o campeonato de som. Durante todo o dia, o evento recebeu a visita de mais de 8 mil pessoas, uma movimentação que ultrapassa 30% o ano passado.

“A tendência é cada vez crescer mais, o que é muito bom para a própria cidade e expositores, pois fomenta muito o mercado tanto automobilístico como também a rede hoteleira”, comenta.

Um diferencial do Tunning Party Low Edition é o campeonato de rebaixados brasileiro, que durante todo o dia teve inscrições para diversas categorias. “Teve pessoas que modificaram o carro exclusivamente para o evento, isso é muito legal”, conta Dada.

Além disso, o espaço kids tem sido bastante positivo, pois possibilita que famílias participem do evento. “Temos monitoras no espaço que ficam com as crianças para que os pais possam aproveitar o dia”, acrescenta.

O prefeito Jonas Paegle também prestigiou o evento e se encantou com as mais modernas tecnologias apresentadas no evento. “É a primeira vez que venho no Tunning Party, mas vejo o evento como importante, pois projeta a cidade no mercado automobilístico”, analisa.

Na visão de Paegle, o Tunning Party tem grande potencial para se tornar um evento do porte da Fenajeep. “Ele tem um segmento diferente e Brusque está avançando em termos de tecnologias em suspensões a ar e isso precisa ser expandido”, comenta.

O narrador do Velozes e Furiosos do Beto Carrero World, Fabiano Souza, sempre participa das edições do Tunning Party em todas as cidades em que é realizado. “Sou parceiro do evento e defendo o projeto para que cada cidade tenha espaço para o automobilismo”, informa.

Em Brusque, Dada informa que em fevereiro, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que torna o Tunning Party Low Edition parte do calendário municipal. “A partir de 2018, todos os anos o evento está garantido e ocorrerá sempre no segundo fim de semana de julho”.

Prospecção de novos negócios

O empresário Evandro Milani, da Milani Pneus, de Brusque, costuma participar de todo evento automobilístico que ocorre em Brusque, tanto Fenajeep como Tunning Party. Para ele, a exposição da marca é importante para divulgar os produtos, fazer novos contatos e até mesmo fechar bons negócios.

Para ele, o novo formato da Tunning Party trouxe ainda mais valor para o evento, pois deixa o ambiente mais agradável. “Traz o mesmo público e até outros também, como famílias, e permite um contato maior com as pessoas”, comenta. Durante o evento, Milani apresentou aos participantes materiais diferenciados.

Guilherme Arruda Granzotto veio de Lages para apresentar em Brusque o show de Low Rider. Ele trouxe para o público um Impala, ano 66, com suspensão hidráulica que chamou a atenção do público na parte interna do pavilhão. “É uma suspensão que pula. Eu fabrico há dez anos” conta.

Este foi o primeiro ano que Granzotto trouxe a tecnologia para Brusque, mas já havia participado do evento também em Rio do Sul.

A Taramps mais uma vez esteve presente no evento e é uma das patrocinadoras oficiais. O consultor técnico Rogério Dias, o Dierio Taramps, revela que todos os anos acompanham os eventos de Dada, pois percebe que atingem um público diferenciado.

A Low Edition, criada para Brusque, foi avaliada de forma positiva por Dias, que acredita que desta forma os lojistas tem oportunidade de apresentar o trabalho de uma maneira ainda melhor.

“O evento como um todo é muito bom, muito organizado, com praça de alimentação e banheiros sempre limpos, além do povo daqui ser muito educado”. Foi em Brusque, na Tunning Party, que a Taramps lançou pela primeira vez no Brasil, um novo produto, o Bass 30K.