Telefone da Prefeitura de Brusque está indisponível há quatro dias

Desde o começo da semana a central telefônica da Prefeitura de Brusque está indisponível. O problema que deveria ter sido resolvido em um dia, de acordo com a previsão inicial, se prolongou devido à complexidade no conserto. Diversos leitores entraram em contato com O Município para reclamar da situação.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, William Molina, explica que os ramais internos estão funcionando, no entanto, a fonte da campainha – que faz os ramais internos emitirem som – queimou.

Com o problema, os servidores não conseguem saber quando há uma ligação. “Normalmente a troca desta fonte resolveria o problema, entretanto não há peças novas para reposição, pois o fabricante parou de produzi-las há cerca de 15 anos”.

Desta forma, a empresa terceirizada que presta o serviço de manutenção à central telefônica está em busca de uma fonte usada em alguma central desativada, mas até o momento não a encontrou.

Apesar do problema estar causando transtornos, Molina afirma que não há previsão da central voltar a operar. Ainda nesta quinta-feira, 6, foi encaminhado um pedido de abertura de processo licitatório à diretoria de Licitações e Contratos, para a instalação de uma nova central em caráter de urgência.

Um funcionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que preferiu não se identificar, chegou a receber ligações no Fórum de Brusque, que fica ao lado da prefeitura. “As pessoas que ligaram me falaram que estão tentando contato com a prefeitura e não conseguiram. Por isso, ligaram para cá pensando que poderíamos ajudar”, conta.

Não há um ‘plano B’ em relação ao contato via telefone. Portanto, a única forma de contato é pessoalmente.