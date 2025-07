Telemedicina passa por redução de especialidades e há um ano atende somente psiquiatria, em Brusque

O serviço de telemedicina, implantado em Brusque em novembro de 2023, realiza somente atendimentos psiquiátricos. O sistema começou com diversas especialidades, mas teve drástica redução a partir de março de 2024. Desde o início, a psiquiatria concentra 87,4% de todos os atendimentos contabilizados.

A redução das especialidades atendidas foi revelada pela própria Secretaria de Saúde, em resposta a um pedido de informação do vereador Felipe Hort (Novo). No documento, destinado à Câmara de Brusque, a pasta escreve que a restrição da telemedicina aos atendimentos psiquiátricos segue “diretriz da gestão municipal”, sem detalhar.

Além da psiquiatria, outras especialidades foram ofertadas no início do serviço em Brusque: neurologia, endocrinologia, reumatologia, gastroenterologia, clínica médica, cardiologia, pediatria e ginecologia, estas duas últimas em caráter experimental.

Outras duas especialidades não listadas pela prefeitura no ofício, mas consideradas nos dados de atendimentos, são: otorrinolaringologia e dermatologia.

Cinco meses até restrição à psiquiatria

Os atendimentos com mais de uma especialidade começaram em novembro de 2023 e seguiram até março do ano seguinte. Sendo assim, funcionaram por cinco meses até a restrição à psiquiatria, único serviço prestado há um ano e quatro meses.

As consultas relacionadas à endocrinologia aconteceram em novembro e dezembro de 2023. Foram 38 atendimentos durante os dois meses. Neurologia e otorrinolaringologia foram ofertadas somente em janeiro de 2024, sendo realizados 30 atendimentos em cada especialidade.

Por fim, a especialidade de dermatologia teve oferta em janeiro e em março de 2024. Foram 27 atendimentos no primeiro mês, e no segundo, 12. Não há informações sobre atendimentos em outras áreas citadas pela Secretaria de Saúde no ofício.

Os atendimentos de psiquiatria iniciaram no começo da implantação da telemedicina, em novembro de 2023, e seguiram com ofertas em todos os meses desde então. Somente da especialidade, foram realizados 958 dos 1.095 atendimentos totais do serviço na cidade.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Brusque afirma que a oferta de especialidades médicas via telemedicina é sazonal, e varia conforme disponibilidade de profissionais e infraestrutura. Além disso, é considerada a demanda, identificada no planejamento da Secretaria de Saúde.

“Algumas especialidades exigem exames complementares para definição da conduta clínica, o que pode inviabilizar o atendimento remoto em determinados casos”, justifica a prefeitura, apesar de a telemedicina iniciar atendimentos em Brusque com um rol de especialidades ofertadas.

De onde vem o recurso

Ainda conforme a prefeitura, o recurso destinado para telemedicina é viabilizado por meio da compra de serviços junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. A verba tem origem do bloco orçamentário destinado à contratação de serviços terceirizados de saúde. A TopMed é a empresa responsável pelo serviço.

O Executivo municipal esclarece que a redução das especialidades impacta nos valores de manutenção da telemedicina. Como a contratação é feita com base na demanda e disponibilidade, a redução da oferta impacta de forma proporcional nos custos.

Os profissionais responsáveis pelas consultas são vinculados à prestadora de serviço, e não integram o quadro de servidores municipais. As agendas são organizadas mensalmente, sob consenso do setor de regulação da Secretaria de Saúde.

Retomada sem prazo

Por fim, a prefeitura diz que há intenção de retomar as especialidades removidas do rol de atendimentos da telemedicina. Não foi divulgado prazo para retomada das especialidades e quais podem voltar à lista da telemedicina. Além disso, o Executivo comenta que há outras formas de ampliação dos serviços de saúde municipais em desenvolvimento.

“O serviço de telemedicina não se restringe apenas às teleconsultas, e pode ser ofertado de outras maneiras, como é o caso da teleconsultoria, que está sendo implantada no município, em parceria com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina”.

A modalidade no qual o Executivo municipal se refere visa fortalecer os vínculos entre a Atenção Básica e médicos especialistas, oferecendo acesso assistencial aos profissionais.

“Inicialmente, serão oito especialidades médicas ofertadas por meio dessa nova estratégia, que será executada com servidores da Secretaria de Saúde”, finaliza.

Como funciona a telemedicina

A telemedicina vem sendo implementada em diversos municípios nos últimos anos. Trata-se de um serviço que possibilita uma consulta médica por meio de videochamada. Ou seja, evita com que a pessoa necessite sair de casa para buscar um posto de saúde.

Sendo assim, mesmo distantes, médico e paciente podem interagir. A pessoa que é atendida pode relatar os sintomas ao profissional, que passa as orientações necessárias para tratamento da enfermidade.

Em Brusque, a telemedicina foi implementada em 2023, no início do governo do prefeito André Vechi (PL). A prefeitura argumentou, na época, que o serviço tinha objetivo de reduzir a fila de procedimentos em espera no sistema de saúde.

“Temos em torno de 44 mil pessoas em filas de exames e consultas. Dependendo do procedimento, há pessoas esperando desde 2021. É uma angústia ver as pessoas sofrendo por uma resposta, e é para isso que a telemedicina funciona. Ela amplia o cenário de profissionais”, disse a secretária de Saúde da época, Thayse Rosa.

