Telhado do terminal urbano de Brusque apresenta pontos com goteiras

Usuários do transporte público de Brusque têm reclamado das condições do terminal urbano, que apresenta problemas no telhado e pontos de goteira.

Em conversa com o jornal O Município, o responsável pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) explicou que o setor está em processo de contratação de uma empresa para realizar os reparos.

Segundo ele, as telhas já foram adquiridas, após um período de espera pela reforma da Delegacia da Polícia Civil, de onde foram obtidas as telhas específicas, modelo que não é mais encontrado no mercado.

“A gente já está com o orçamento da empresa, agora estamos fazendo todos os trâmites legais para a contratação do serviço”, afirmou.

O representante também comentou que a manutenção já deveria ter sido feita anteriormente, mas a falta do modelo de telha dificultou o andamento. “Procuramos em vários lugares, mas esse tipo de telha não existe mais”, explicou.

A expectativa é que, em 2026, o município inclua no orçamento um projeto para a troca completa do telhado.

