Temer recebe romaria de prefeitos catarinenses no Planalto

Questão de honra

Nunca é tarde para se reparar uma injustiça. Candidato aprovado para vaga de agente penitenciário no Presídio de São Pedro de Alcântara e alijado do certame, teve seu posto restituído judicialmente anteontem. Na fase de investigação, feita pela Secretaria de Justiça e Cidadania, ele omitiu que seu pai já fora preso e de que sua irmã possui cadastro de visitante em estabelecimento penal para encontrar-se com detento suspeito de ter ligações com integrante de organização criminosa. Não disse porque seu pai é falecido e por desconhecer o caso de sua irmã. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da ação, anotou que o candidato tem uma ficha impoluta: prestou oito anos de serviço militar no 63º Batalhão de Infantaria, tem título de Honra ao Mérito conferido pelo Ministério da Defesa e Medalha de Honra, pelas Nações Unidas, em reconhecimento por sua participação na Missão para a Estabilização no Haiti, em 2004.

Temer e SC

Aparentemente vivendo seus momentos de agonia no poder, o presidente Michel Temer transformou a terça-feira em uma romaria de deputados federais ao Palácio do Planalto. No início da noite recebeu por uma hora o catarinense Rogério Peninha Mendonça (PMDB), acompanhado por prefeitos e lideranças de Balneário Camboriú, São João Batista, Brusque e Ibirama.

Perto do fim

O atilado analista político Adelor Lessa captou pelas suas atentas antenas algo que, pela primeira vez de forma mais clara depois de tantos anos e muitas polêmicas, está para se concretizar: o PP, PT e PSDB na Assembleia Legislativa já anunciaram voto a favor da extinção das 35 agências de desenvolvimento regional (ADRs). Se a bancada do PSD fechar posição, será o final daquelas inúteis instâncias administrativas e o fim, também, da tumultuada aliança do partido do governador com o PMDB.

Como será?

Caso Michel Temer deixe o cargo, a economia no Brasil irá melhorar, ficará na mesma ou vai piorar? A pergunta foi feita semana passada pelo Instituto Paraná Pesquisas para 2.192 pessoas. A avaliação é que sem ele vai melhorar (47%), que tudo fica na mesma (23,7%) e que piorará sem ele (25%).

Cultura

Assunto reclamado aqui semana passada, eis que o governo do Estado anunciou ontem o envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei que regulamentará o Sistema Estadual de Cultura, constituído por elementos de articulação e gestão, como o Plano Estadual, o Fundo e o Conselho de Cultura (CEC), já instituídos, mas que passarão por reestruturações.

Preparado

O novo gerente estadual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de SC João Batista Cordeiro Júnior, tem credenciais invejáveis: é piloto de helicóptero, tem 30 anos de corporação, é instrutor de cursos de salvamento de pessoas e faz parte da organização das 120 ambulâncias e quatro aeronaves disponíveis no Corpo de Bombeiros. Além disso tem formação na área jurídica e de administração.

Privatização

O governo federal pretende apresentar ao Congresso uma proposta que vai permitir a privatização de usinas e subsidiárias da Eletrobrás, dentre elas a Eletrosul, com sede em Florianópolis e desde o sempre um dos melhores cabides de emprego para políticos aposentados, sem voto ou derrotados. A proposta prevê que a Eletrobrás poderá escolher quais usinas pretende privatizar e, se desejar, até vender subsidiárias inteiras. A receita será dividida igualmente entre o governo, Eletrobrás e os consumidores, que poderão ter abatimento da conta de luz no futuro.

Erva-mate

Durante audiência realizada ontem no Congresso Nacional para debater o cultivo, usos e benefícios da erva-mate, foi lançada frente parlamentar que será presidida pelo deputado Heitor Schuch (PSB-RS). Funcionará como um fórum de discussões sobre os principais gargalos enfrentados hoje pela cadeia produtiva e as políticas necessárias para seu incentivo e desenvolvimento. Porque é o maior Estado produtor, SC fará parte da mesa diretora, tendo o deputado federal Celso Maldaner (PMDB) como secretário.

DETALHES

Custam R$ 120 e R$ 60 os ingressos, já à venda, para a palestra “Construindo uma equipe vencedora”, que Tite, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, fará dia 5 de agosto em Tubarão.

A juíza federal Claudia Maria Dadico tomou posse, terça-feira, como diretora do Foro da Justiça Federal em SC, para o biênio de 2017 a 2019.

O senador paranaense Álvaro Dias, uma das raras reservas éticas e morais no nosso Parlamento, ingressou ontem no Podemos, legenda lançada oficialmente no último dia 1º. Era filiado ao PV.