A intensa cobertura de nuvens que se fez presente ao longo de toda esta terça-feira (23) por toda a região de Brusque, manteve as temperaturas num patamar bem ameno, temperaturas máximas na casa dos 20ºC e mínimas oscilando valores entre 15/16ºC na parte da madrugada e primeiras horas desta manhã. Tivemos a presença de garoa, que ocorreu de forma ocasional e em pontos isolados de nosso município, intensificando assim a sensação de frio.

Segundo os meteorologistas, o tempo instável verificado no dia de hoje em nossa cidade deverá se repetir amanhã, quarta, sendo que a chuva será bem escassa, ou seja, mal distribuída pelas cidades. Previsão há, mas especialmente na madrugada e manhã com aberturas ao longo do dia, destacam os profissionais.

Aquecimento na quinta

Na quinta, a chuva vai muito para o RS trazendo para nós um dia de nuvens, mas com aberturas de sol o que irá auxiliar numa tarde quente com previsão de algo entre 26 e 28ºC em boa parte das cidades, que inclui Brusque. O calorzinho na sexta à tarde segue, mas concentrado entre Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do estado, concluem os profissionais por mim consultados.

Temperaturas no Vale do Itajaí hoje:

