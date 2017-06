O frio retornou a Brusque nesta segunda-feira,19, e a temperatura que alcançou os 30ºC no domingo caiu para apenas 14ºC ao longo do dia de hoje, queda de 16ºC em 24 horas, com dados extraídos com base nas minhas estações. Junto com esta queda abrupta nas temperaturas, os brusquenses também tiveram que enfrentar a chuva, que voltou a nossa região com fraca intensidade após 9 dias com tempo seco.

Segundo a meteorologista Gilsânia Cruz, teremos mais nuvens e nevoeiros na próxima madrugada e primeiras horas da manhã de terça-feira em nosso município ainda possível chuva fraca, com presença de sol no decorrer do dia.

Temperatura: baixa, com condições de geada nas áreas altas do Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul, Alto Vale do Itajaí e região serrana de Florianópolis destaca Gilsânia. Já em Brusque poderemos ter mínimas abaixo de 10ºC.