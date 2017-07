Apesar do ”grosso” da massa de ar polar já ter saído de SC, a quinta-feira,20, ainda registrou temperaturas negativas em várias cidades do estado. Em São Joaquim por exemplo, tivemos mínima de -7,1ºC, no ”Caminhos da Neve”, estação do amigo Fernando Keiser. Já aqui pelo Médio Vale do Itajaí, Benedito Novo ficou com a mínima, 3,1ºC.

Extremas de nossa região na relação abaixo:

Em Brusque e entorno, tivemos menos frio em comparação a ontem, a quinta-feira teve os seguinte valores extremos, com dados extraídos junto as minhas 5 estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

6,3ºC/23,1ºC/Centro

6,6ºC/21,9ºC/R.Branco

5,3ºC/19,0ºC/S.Luzia

Já em Guabiruba, os resultados foram estes:

5,2ºC/22,2ºC/Aymoré

5,9ºC/18,7°C/Lag. Alto

O dia seguiu com tempo seco, ensolarado, por sinal, a tendência dos próximos dias.