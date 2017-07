O sábado,29, em Brusque teve a influência da mesma massa de ar seco que predominou na semana. Após a madrugada ter registrado valores mínimos oscilando marcas entre 13ºC e 15ºC, as temperaturas da tarde ficaram com máximas na casa dos 24ºC em nosso município. Novamente o sol marcou presença de forma absoluta pelos céus de nossa região ao longo de todo o dia, por sinal, cenário este observado hoje que não deve mudar até pelo menos a próxima terça-feira. Até lá, sem mudanças, segundo dados da meteorologista Gilsânia Cruz.

Já para a quarta, teremos sol com aumento de nuvens no decorrer do dia, em SC. Condição de chuva e trovoadas à noite em boa parte do Estado, com o avanço de um sistema de chuva. Temperatura: elevada à tarda para a época do ano, diminuindo a partir da noite destaca Gilsânia.

Abaixo está a relação contendo os valores das temperaturas extremas deste sábado em cidades aqui do Vale do Itajaí, neste trabalho de pesquisas elaborado pelo amigo Carlos Grothoff: