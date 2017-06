Tweet no Twitter

Na tabela acima, que vem encabeçar esta edição, temos a relação das temperaturas máximas, as ”9 mais”, registradas nesta quarta-feira,14, em cidades aqui do Vale do Itajaí, sendo que Brusque e Guabiruba, através de minhas estações, figuram nesta pesquisa.

Todo este trabalho de informação foi elaborado pelo amigo Carlos Grothoff, que diariamente disponibiliza parte de seu tempo para a prestação deste importante informativo.