Os termômetros registraram nesta terça-feira,29, uma significativa elevação nas temperaturas em Brusque, se comparado aos últimos dias. Com 27,2ºC, o Bairro Centro teve a máxima em nosso município, seguido do Rio Branco, com 26,9ºC. O dia seguiu ensolarado, com a presença de nevoeiros na madrugada se estendendo até as primeiras horas desta manhã.

Aquecimento deve durar só até a quarta-feira

Segundo dados extraídos junto a Bianca Souza, técnica em meteorologia, este aquecimento verificado no dia de hoje na nossa região deverá se estender somente até amanhã, pois na segunda parte da semana, nos acrescenta Bianca, vamos ter no mar bem na altura do Sul do Brasil um forte ar frio que não chega a entrar em SC. No entanto, ele consegue fazer as temperaturas voltarem para um patamar mais dentro do padrão de agosto. A previsão durante à tarde é que tenhamos na maior parte das cidades de SC, inclusive Brusque, entre 19 a 22°C. Esse ar frio no oceano ajudará a trazer vento sudeste que “empurra” umidade do mar, ou seja, Vale do Itajaí terá dias com menores aberturas de sol, tanto na quinta quanto na sexta.

Temperaturas extremas

Abaixo tragos os valores de temperaturas extremas desta terça-feira em Brusque e Guabiruba, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descritos em anexo: