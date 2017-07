Temperô apresenta Aula Show com o chefe Erik von Bülow

O 2º Temperô – Festival Gastronômico de Brusque começou oficialmente na quarta-feira, 5, e já em seu primeiro dia trouxe ao público a Aula Show com o Chef Erik von Bülow.

Entre os participantes do evento, apreciadores da boa gastronomia e empresários do ramo gastronômico fizeram questão de prestigiar o Chef Erik e acompanhar suas explicações a respeito de muitos ingredientes regionais, escolhidos para fazer parte dos pratos montados durante a aula, sendo uma entrada, um prato principal e uma sobremesa.

Diferente da Aula Show de 2016, o público pode fazer a degustação dos pratos e sentir o sabor da composição de alimentos escolhidos por Bülow.

Adepto da cozinha brasileira, o Chef ressaltou que a ideia foi trabalhar com ingredientes regionais, alguns mais emblemáticos, que existem ou existiam em grande proporção na região, como o mangarito.

“São três pratos: uma salada de palmito pupunha, um porco na lata confitado com purê de mangarito e uma espuma de manga servida com sorvete de coco e caramelo de gengibre. Gostaria de lembrar que esses pratos são de influência do Alex Atala. Ele é uma das referências que venho trabalhando nos últimos anos e trouxe para essa Aula Show uma adaptação de alguns pratos do restaurante do Alex, sendo uma combinação muito interessante de sabores”, explicou Bülow.

Na avaliação do Chef, a proposta do Temperô em Brusque é um verdadeiro incentivo para alavancar a gastronomia na região. “Nós, como cozinheiros, chefs e profissionais de cozinha, reconhecemos que é um grande incentivo para a gastronomia ver acontecer eventos como este. Toda a região ganha com isso”.

Bülow também fez recomendações aos empreendedores e aos estudantes de gastronomia. Ressaltou a importância de investimentos constantes em treinamento e capacitação das equipes e lembrou aos estudantes que pretendem seguir o caminho da gastronomia, que a cozinha pode ser apaixonante, mas é feita de muita dedicação.

Sobre o Festival

O Temperô será realizado até o dia 6 de agosto e contará, novamente, com o Cartão Fidelidade, presenteando clientes que apreciarem os pratos de quatro estabelecimentos diferentes durante o mês. O funcionamento do festival se dará da mesma forma que em 2016, com um valor único para combinação de pratos (49,90) nos restaurantes, além da modalidade de cafés e lanches (21,90).

Participam desta edição 15 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e cafés, um deles da cidade de Botuverá, que prepararam pratos especiais que serão servidos durante o festival.

Um Guia de Bolso foi elaborado pelo Núcleo Garni contendo todas as informações dos restaurantes participantes, bem como dos workshops dessa edição do Temperô. O material está disponível em diversos pontos da cidade de Brusque, Guabiruba e Botuverá, como também nos próprios restaurantes, bares e cafés nucleados. No material é possível conferir todos as combinações de pratos participantes do Festival.