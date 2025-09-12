Temperô germânico, reabertura da Caixa d’Água e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? O jornal O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 12, e domingo, 14.

1. Temperô na Praça germânico

Neste fim de semana, acontece o Temperô na Praça, organizado pelo Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque (Acibr). O evento apresenta os sabores germânicos. Serão 11 restaurantes, seis cervejarias, uma estação de drinks e de vinhos no espaço montado na praça Sesquicentenário, em frente à Prefeitura de Brusque. A programação inicia às 18h30 de sexta e termina às 20h de domingo.

2. Reabertura do parque da Caixa d’Água

O parque da Caixa d’Água será reaberto neste sábado, em evento especial. Às 10h, ocorrerá a solenidade de abertura, seguido pelos shows de Thiago Luz às 11h e Sonare às 15h. O encerramento é às 19h. Haverá parque inflável, food trucks e cervejas artesanais. O parque passa por reforma, e agora é administrado pela concessionária Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul). O parque fica na rua Dr. Penido, no Centro.

3. Festa da Apae

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque promove a 43ª edição de sua tradicional festa. O evento ocorre na sede da entidade, na avenida Hugo Schlosser, 236, bairro Jardim Maluche. A programação inicia na sexta, a partir das 18h. No sábado, o evento também retoma às 18h. Haverá venda de churrasco, risoto, cachorro-quente e bolo. Haverá também o bazar do Clube de Mães, pescaria e roda da fortuna.

4. Treino no Passeio Beira Rio

Neste sábado, o Passeio Beira Rio recebe o treino solidário, uma parceria entre a Territoreo Empreendimentos e a Vibre Assessoria. Aberto tanto para iniciantes quanto para aqueles que já correm distâncias maiores, o treino será uma oportunidade de começar o fim de semana em movimento e, ainda, ajudar a Ação Social da paróquia São Luís Gonzaga. A concentração será às 6h30, e a largada, 6h45, no Passeio Beira Rio. O espaço fica na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a Beira Rio, nos fundos do River Mall.

5. Feira Livre

Mais uma edição da Feira Livre da Villa Schlosser será realizada neste fim de semana. O evento acontece neste sábado, entre 9h e 17h. Os visitantes poderão aproveitar uma variedade de produtos coloniais locais e regionais. Haverá também diversão para as crianças e pastel de feira frito na hora, acompanhado pelo caldo de cana.

6. Camarão do Waldema

Neste sábado, 13, o Guabirubense recebe mais uma edição da Festa do Camarão do Waldema. O evento acontece das 10h às 20h, e terá camarão e frutos do mar à vontade, além de diversas atrações musicais. Reservas e informações pelos telefones (47) 99639-6931 e (47) 99998-9008.

