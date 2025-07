Temperô na Praça acontece neste fim de semana em Brusque; confira a programação

O Núcleo de Gastronomia (Garni) da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza nos dias 4, 5 e 6 de julho mais uma edição do Temperô na Praça.

O evento, que reúne atrações para toda a família, será na praça Sesquicentenário e, assim como na edição anterior, terá um dia a mais, começando a partir das 18h30 desta sexta-feira, 4.

A coordenadora do Núcleo, Indjanara Costa Hochsprung, destaca que, para esta edição, serão 11 restaurantes participantes, além de cinco cervejarias, bar de drinks, vinhos com a enoteca Decanter e ainda a Nino’s Pet, com comidas para pets. Também haverá feirinha de adoção de pets realizada pela Ong Vidaa.

Para as crianças, haverá um espaço com brinquedos infláveis e, durante os três dias, apresentações musicais com cantores da região.

“Com certeza, será uma edição de sucesso. A ideia é que toda a família possa aproveitar e curtir um fim de semana com a gente”, ressalta a coordenadora.

Horários

Sexta-feira, 4: das 18h30 às 22h

Sábado, 5, e domingo, 6: das 10h às 22h

Estabelecimentos participantes

Alimentação

Batata Bistrô

Upper Burger

Deck 09

Hi Dogz Pizza Burger

Cozinha Modelo

Doss Gastronomia

Bestburger & Co

@migos.com Pizzaria

Sassipan Panificadora

Sabor Zen

Koda Kebaberia

Cervejarias

Cervejaria C4

Central do Cervejeiro

Agnus Cervejaria

Kiezen Ruw Cervejaria

Zehn Bier Cervejaria

Drinks

LS Drinks

Apresentações musicais

Sexta-feira, 4

19h30 às 21h30 – Alex Raiz

Sábado, 5

11h30 às 14h – Ally Knhis Acústico

16h às 18h30 – Nino Acústico

19h às 21h30 – Ricardo e Diogo

Domingo, 6

11h30 às 14h – Rogerinho Las Flores

15h às 17h30 – Eletroldo

18h às 20h – Thais Matz

