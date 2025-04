Temperô na Praça é oportunidade para clientes conhecerem novos sabores e estabelecimentos conquistarem consumidores

A quinta edição do Temperô na Praça traz vários sabores e animação, com música ao vivo e atrações para as famílias, para a praça Sesquicentenário, no Centro de Brusque, neste fim de semana. O evento iniciou na sexta-feira, 4, e vai até o domingo, 6.

O evento é organizado pelo Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) e conta com dez restaurantes, cinco cervejarias e um bar de drinks.

Coordenadora do núcleo, Indjanara Hochsprung conta que todos os participantes estão desde a primeira ou segunda edição do Temperô na Praça.

Nesta quinta edição, uma novidade foi um dia extra de evento, que começou na sexta-feira. Indjanara relata que a adesão dos clientes excedeu as expectativas.

“Não tínhamos grandes expectativas para a sexta-feira, mas foi um sucesso. Todo mundo vendeu muito mais do que o esperado, foi uma surpresa muito boa. Todos os dias estão lotados”.

Oportunidade para os restaurantes

Para os restaurantes, é um momento também de angariar novos clientes. “Nem sempre são os mesmos clientes que vêm aqui e eles retornam sempre. Às vezes a pessoa não conhece ou tem receio de experimentar, mas, tendo aqui na praça, as pessoas conhecem novos estabelecimentos e depois viram clientes”, conta Indjanara, que é proprietária do Upper Burger.

Um dos três proprietários da Doss Local Pizza, Carlos Doss, confirma essa tendência. “É um evento muito bacana. Saímos da nossa casa, o astral é diferente. É uma oportunidade para as pessoas trazerem as famílias e, assim, temos um contato e uma interação mais próxima com o cliente. Mesmo com as mídias sociais, que facilitam a divulgação, aqui é um momento para as pessoas conhecerem e experimentarem e, depois, virarem clientes recorrentes”, explica. A Doss é especializada em pizzas com massa de longa fermentação no estilo napolitano e romano.

Restaurante exclusivo no Temperô na Praça

Um dos restaurantes que atende no evento é o Koda Kebaberia, que só funciona durante as edições no Temperô na Praça. Os quatro sócios têm outros empregos, mas fazem questão de marcar presença e trazer um sabor diferenciado aos presentes.

“Um amigo nosso faz parte do núcleo de gastronomia e comentou conosco, assim surgiu a ideia de participar. Todos os sócios têm outras profissões e, como eu nasci e morei na Alemanha por muito tempo, estava com saudade de comer esse tipo de lanche. Daí surgiu a ideia. A nossa intenção é trazer um lanche mais original e o sabor árabe, que é uma opção que não existe em Brusque”, explica Maurizio Dauria, um dos sócios. “Temos ideias de ter um delivery ou franquias, mas nosso dia a dia é muito corrido e fica difícil conciliar”, completa.

O Temperô na Praça vai até às 22h neste sábado, 5, e, no domingo, 6, o atendimento é das 10h às 20h.

10 opções de lanches da quinta edição do Temperô na Praça

Estabelecimentos participantes

Restaurantes

Pizzaria @migos.com

Batata Bistrô

Best Burger

Deck 09

Doss Local Pizza

Hi Dogz

Koda Kebaberia

Quirino Tapas y Tragos

Sassipan

Upper Burger

Cervejarias

Agnus Cervejaria

Cervejaria Brusque

Cervejaria Cequattro

Cervejaria Kiezen

Cervejaria Zehn Bier

Drinks

LS Drinks

