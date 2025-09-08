Temperô na Praça traz edição com sabores germânicos em Brusque neste fim de semana; confira a programação
Evento acontece na praça Sesquicentenário
Evento acontece na praça Sesquicentenário
O Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza nos dias 12, 13 e 14 de setembro mais uma edição do Temperô na Praça. Desta vez, o evento terá o tema Sabores da Tradição, com uma edição germânica.
A coordenadora do núcleo, Indjanara Costa Hochsprung, destaca que nesta edição especial os estabelecimentos terão novidades no cardápio.
“Cada restaurante terá um prato típico, desenvolvido pelo chef do Sebrae, que é parceiro do núcleo. Ele nos ajudou a escolher pratos que remetem à nossa cultura, trazendo essa novidade para esta edição do Temperô na Praça”.
Serão 11 restaurantes, seis cervejarias, uma estação de drinks e de vinhos no espaço montado na praça Sesquicentenário, no Centro de Brusque. “A nossa expectativa é que esta edição alcance ainda mais público e que as pessoas possam aproveitar o dia todo no nosso evento”.
Além das novidades gastronômicas, o Temperô na Praça terá melhorias na estrutura. Uma das principais, de acordo com a coordenadora, é a instalação de um fraldário, para que as famílias possam participar com mais qualidade e conforto. Também será feita a mudança do layout do evento, com o objetivo de integrar os estabelecimentos e os participantes.
Como já é tradição, para as crianças haverá um espaço com brinquedos infláveis e trenzinho e, durante os três dias, apresentações musicais com cantores da região.
Sexta-feira, 12: das 18h30 às 22h
Sábado, 13: das 10h às 22h
Domingo, 14: das 10h às 20h
Sexta-feira, 12
19h30 às 21h30 – Ally Knhis Acústico
Sábado, 13
11h30 às 14h – Alex Raix
15h às 17h30 – Thais Matz
19h às 21h30 – Ricardo e Diogo
Domingo, 14
11h30 às 14h – Rogerinho Las Flores
14h30 às 17h – Eletroldo
17h30 às 20h – Nino Acústico
Leia também:
1. PRIMEIRA MÃO – Acusado de tentar matar homem após derrubá-lo de passarela em Brusque será julgado nesta semana
2. VÍDEO – Carro capota em rampa de garagem em Joinville
3. Bernardo Franco, após Brusque 0x1 Náutico: “vamos ser competitivos até o final”
4. Defesa Civil emite alerta para risco de chuva intensa e rajadas de vento em Brusque e região; confira
5. Velejador e ex-salva-vidas morre após embarcação virar em Navegantes
Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes: