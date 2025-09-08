Temperô na Praça traz edição com sabores germânicos em Brusque neste fim de semana; confira a programação

O Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza nos dias 12, 13 e 14 de setembro mais uma edição do Temperô na Praça. Desta vez, o evento terá o tema Sabores da Tradição, com uma edição germânica.

A coordenadora do núcleo, Indjanara Costa Hochsprung, destaca que nesta edição especial os estabelecimentos terão novidades no cardápio.

“Cada restaurante terá um prato típico, desenvolvido pelo chef do Sebrae, que é parceiro do núcleo. Ele nos ajudou a escolher pratos que remetem à nossa cultura, trazendo essa novidade para esta edição do Temperô na Praça”.

Serão 11 restaurantes, seis cervejarias, uma estação de drinks e de vinhos no espaço montado na praça Sesquicentenário, no Centro de Brusque. “A nossa expectativa é que esta edição alcance ainda mais público e que as pessoas possam aproveitar o dia todo no nosso evento”.

Além das novidades gastronômicas, o Temperô na Praça terá melhorias na estrutura. Uma das principais, de acordo com a coordenadora, é a instalação de um fraldário, para que as famílias possam participar com mais qualidade e conforto. Também será feita a mudança do layout do evento, com o objetivo de integrar os estabelecimentos e os participantes.

Como já é tradição, para as crianças haverá um espaço com brinquedos infláveis e trenzinho e, durante os três dias, apresentações musicais com cantores da região.

Horários

Sexta-feira, 12: das 18h30 às 22h

Sábado, 13: das 10h às 22h

Domingo, 14: das 10h às 20h

Estabelecimentos participantes

Batata Bistrô

Upper Burger

Bar e Restaurante Deck 09

Hi Dogz Pizza Burger

Doss Gastronomia

Best Burger & Co

@migos.com Pizzaria

Sassipan Panificadora e Confeitaria

Sabor Zen

Santíssima Gula

Quirino Tapas y Tragos

Bebidas

Cervejaria C4

Cervejaria Brusque

Agnus Cervejaria

Kiezen Ruw Cervejaria

Zehn Bier Cervejaria

Lodz Cervejaria

LS Drinks

Decanter Vinhos

Atrações musicais

Sexta-feira, 12

19h30 às 21h30 – Ally Knhis Acústico

Sábado, 13

11h30 às 14h – Alex Raix

15h às 17h30 – Thais Matz

19h às 21h30 – Ricardo e Diogo

Domingo, 14

11h30 às 14h – Rogerinho Las Flores

14h30 às 17h – Eletroldo

17h30 às 20h – Nino Acústico

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Acusado de tentar matar homem após derrubá-lo de passarela em Brusque será julgado nesta semana

2. VÍDEO – Carro capota em rampa de garagem em Joinville

3. Bernardo Franco, após Brusque 0x1 Náutico: “vamos ser competitivos até o final”

4. Defesa Civil emite alerta para risco de chuva intensa e rajadas de vento em Brusque e região; confira

5. Velejador e ex-salva-vidas morre após embarcação virar em Navegantes



Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

