Fevereiro se despede nesta quinta-feira, 29, diante das condições meteorológicas demandando atenção especial aos residentes de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre, dependentes do tempo seco de forma integral.

Isso se deve ao fato de que o clima de verão continuará a dominar as temperaturas na região no decorrer do dia. Espera-se, assim, um ambiente abafado, com intervalos de sol entre nuvens.

As implicações disso podem, eventualmente, serem significativas, incluindo o risco iminente de trovoadas mal distribuídas, com maior probabilidade a partir da tarde.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente compartilhou conosco detalhes adicionais sobre a síntese apresentada anteriormente.

Agora, convidamos você a conferir o boletim emitido pelo profissional para então obter uma compreensão mais aprofundada da situação atual.

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Vamos trazer neste boletim, informações sobre as condições do tempo previstas para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí nesta quinta-feira, que marca a despedida de fevereiro.

Podemos antecipar que o dia terá a manutenção das características de verão, influenciando as condições meteorológicas na região.

Em termos práticos, isso implica em períodos de sol. No entanto, hoje, devido à presença de uma maior quantidade de nuvens, as aberturas tendem a ser menos prolongadas.

Quanto ao risco de chuva, não podemos descartar totalmente essa possibilidade durante a manhã, mas a probabilidade maior fica restrita ao decorrer da tarde em direção à noite.

Até mesmo não descartamos o risco de trovoadas fortes mal distribuídas, ou seja, podendo atingir severamente uma determinada área enquanto outra próxima não sendo afetada.

Portanto, aqueles que planejam atividades ao ar livre que necessitem do tempo seco de forma integral, devem ficar de olho na previsão do tempo para não serem pegos de surpresa por contratempos.

Quanto às temperaturas, o abafamento prossegue, embora os picos máximos não devam ultrapassar muito a casa dos 30°C.

Mesmo assim, a sensação de desconforto gerada pelos termômetros estará presente.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar as ocorrências de chuvas pontuadas durante esse intervalo, ou seja, entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

