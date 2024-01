A previsão do tempo direcionada a Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí traz boas notícias aos entusiastas do calor, aplicando-se já para este primeiro fim de semana de 2024.

De acordo com os profissionais em meteorologia, o clima característico do verão retorna à região, com maior intensidade a partir do domingo, 7, mantendo-se presente nos dias seguintes.

Essa tendência caminha para uma sequência de eventos marcada por um aquecimento mais representativo, o que, por sua vez, eleva o risco das trovoadas típicas da estação.

A síntese fornecida anteriormente conta com a validação do renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou detalhes com a nossa coluna.

Para uma visão mais abrangente e esclarecedora, recomendamos então conferir o boletim completo apresentado a seguir.

O tempo no fim de semana

*Boletim: Climaterra >>

Para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí que planejam atividades ao ar livre neste primeiro fim de semana de 2024, as condições prometem ser favoráveis.

Tanto neste sábado quanto no domingo, antecipamos momentos com a presença do sol. Contudo, a variação de nuvens ainda estará presente.

Embora não possamos descartar totalmente o risco de chuvas durante esses dois dias, a probabilidade é baixa, concentrando-se mais no período entre o meio da tarde em direção à noite.

Em relação às temperaturas, neste sábado, as máximas devem se manter abaixo ou em torno dos 30°C, representando um calor moderado.

Contudo, a partir do domingo, o aquecimento se intensifica, quando as temperaturas máximas podem facilmente superar os 31 a 32°C.

O tempo na próxima semana

Ao direcionarmos nosso olhar para a próxima semana, vislumbramos, pois, um clima característico de verão abrangendo toda a região de Brusque.

O calor será uma constante, predominando de segunda-feira até, pelo menos, quinta-feira.

Durante esses dias, podemos esperar uma variação de temperaturas, ora mais elevadas, ora um pouco menos. Alguns deles, inclusive, podem registrar picos acima dos 35°C.

No entanto, o que merece destaque é a sensação de abafamento, que se estenderá até as madrugadas, com mínimas noturnas superando os 21/23°C na maioria das cidades.

Esse cenário de calor intenso propicia as típicas trovoadas de verão, que costumam se manifestar a partir do período vespertino em direção à noite.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas apenas ocorrências de garoa em pontos bem isolados durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

