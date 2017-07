Tempo deve mudar em Santa Catarina a partir de quarta-feira

Uma massa de ar seco mantém o tempo firme, com sol e temperatura elevada para época do ano neste início de semana.

Os termômetros devem marcar cerca de 26ºC no estado, podendo passar dos 30ºC no Litoral Sul. Entre o fim da quarta e quinta-feira, 2 e 3, essa condição muda com o avanço de uma frente fria, que provoca aumento de nebulosidade e chuva em Santa Catarina.

Os valores previstos são poucos significativos, variando de 20mm a 40mm em média. No decorrer da quinta-feira, a temperatura declina devido à chegada de uma nova massa de ar frio, que também estabiliza o tempo.

Estiagem

Por causa da estiagem, há rios em Santa Catarina com os níveis de água extremamente baixos.

Segundo relatório divulgado pela Epagri/Ciram nesta segunda-feira, 31, os municípios com rios em estado de emergência são: Forquilhinha, Chapadão do Lageado, São Martinho, Passos Maia e Concórdia. Também há rios em estado de alerta nos municípios de Canoinhas, Meleiro, Tangará e Rio Negrinho.

Agosto deve seguir o padrão seco observado no mês de julho, com períodos prolongados de estiagem e queimadas frequentes em Santa Catarina. Segundo a Epagri/Ciram, apenas em setembro e outubro haverá chuva mais frequente.

A incidência de temporais e granizo é menor em agosto e maior a partir de setembro, mas eventos extremos podem ocorrer em qualquer época do ano, por vezes com acumulados significativos de chuva em curto espaço de tempo, que resultam em alagamentos, deslizamentos, inundações e enxurradas.

Em agosto, o volume de chuva esperado para o mês fica em torno de 100mm na maioria das regiões. Em setembro e outubro, se inicia a época das chuvas de primavera, resultando em totais mensais de precipitação mais elevados.

Em boa parte dos municípios catarinenses, a maior precipitação do trimestre ocorre em outubro, com totais acumulados de 210mm a 280mm no Oeste e Meio-Oeste, e de 140mm a 180mm do Planalto ao Litoral.

Temperatura

A previsão é de temperatura próxima a acima da média climatológica em SC durante o próximo trimestre. Mesmo assim, em agosto ainda podem ocorrer incursões de massa de ar polar, provocando a queda das temperaturas. Em setembro, o frio começa a diminuir gradativamente.

Também são características de inverno/primavera os veranicos e nevoeiros associados à nebulosidade baixa, com redução de visibilidade.