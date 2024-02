Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira, 27, devem estar preparados às condições instáveis do tempo esperadas para o decorrer do dia.

A chuva é uma possibilidade iminente, sem um horário definido para sua ocorrência, podendo, eventualmente, ser acompanhada por trovoadas, as quais não podem ser descartadas.

Essa avaliação é feita pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que destaca a importância de precaução e adaptação diante dos possíveis desdobramentos meteorológicos.

A nota emitida pelo profissional destaca, além disso, momentos de melhoria ao longo do período, incluindo breves aberturas de sol.

No entanto, de maneira geral, persiste uma condição desfavorável para atividades externas ou qualquer outra função de média a longa duração, que exijam tempo seco de forma contínua.

Quanto às temperaturas previstas, Coutinho antecipa a persistência do abafamento, embora os picos máximos não devam atingir os 30°C, devido à maior cobertura de nuvens prevista, inibindo assim, aberturas prolongadas de sol.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

