Poucas mudanças em relação as condições do tempo em Brusque. A semana que começou seca, com a presença do sol por toda a nossa região, deve continuar assim nos próximos dias, com temperaturas em elevação nas tardes. Nesta terça-feira,27, os brusquenses tiveram ”friozinho” na madrugada, marcas mínimas oscilando valores entre 15ºC e 16ºC com temperaturas subindo ao longo da manhã trazendo uma tarde com aquecimento, máximas registradas na casa dos 25ºC.

Quando teremos a volta do frio forte?

Segundo a meteorologista Marilene de Lima, a partir do próximo sábado,1º, teremos a entrada de mais uma massa de ar frio de forte intensidade em SC, sendo que os primeiros dias de julho prometem ser típicos da estação, ou seja, o frio deverá prevalecer. Antes disso, na sexta, um sistema de chuvas deverá passar aqui por nosso município, com baixos volumes de precipitação, finaliza Marilena.

Trago a seguir, os dados das temperaturas extremas desta terça-feira em Brusque e Guabiruba, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

16,1ºC com 26,1ºC/ Bairro Aymoré/Guabiruba

17,0ºC com 25,5ºC/ Bairro Centro/Brusque

16,2ºC com 25,2ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

15,4ºC com 22,2ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque