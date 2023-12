As condições do tempo projetadas para esta quinta-feira, 28, em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí anunciam a manutenção de um ambiente altamente propício para atividades ao ar livre.

Não há previsão de chuva, e o ponto de destaque reside no calor, que então promete ultrapassar os 33°C durante a tarde.

É crucial destacar que esse aquecimento excepcional tende a intensificar-se ainda mais na sexta-feira, 29, abrangendo a região.

Nesse dia [sexta-feira], a possibilidade de trovoadas é considerável, devido à aproximação de uma frente fria que está prevista para atravessar o estado.

Esse sistema de instabilidade, inclusive, deve posteriormente influenciar no comportamento dos termômetros durante o último final de semana do ano em Brusque e na região.

Essa síntese, respaldada pelo meteorologista Piter Scheuer, foi detalhadamente abordada em uma esclarecedora conversa com a nossa coluna.

Os detalhes da entrevista estão disponíveis no boletim divulgado pelo profissional, o qual pode então ser conferido no conteúdo a seguir.

O tempo na quinta e sexta-feira

Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim tem início com o destaque para o retorno e intensificação do calor nesta quinta-feira em Brusque e região.

Não há previsão de chuva para hoje, e o sol deve predominar ao longo do dia, com temperaturas da tarde podendo se aproximar ou exceder os 35ºC.

Na sexta-feira, o aquecimento se intensifica ainda mais, com picos projetados para o Vale do Itajaí ultrapassando os 37°.

O risco de formação dos núcleos de trovoadas, pois, aumenta consideravelmente a partir da tarde, e a ocorrência de eventos mais intensos não pode ser descartada.

Último fim de semana do ano

A chegada da frente fria na sexta-feira promete alterar significativamente as condições do tempo e as leituras dos termômetros durante o último fim de semana do ano em Brusque e arredores.

Em outras palavras, tanto no sábado quanto no domingo, são esperadas temperaturas consideravelmente mais amenas em comparação ao calor sentido anteriormente.

Para ilustrar, as máximas devem ficar em um patamar inferior aos 30°C, variando aproximadamente entre 25 e 28°C.

As madrugadas também sinalizam um clima mais ameno, com valores até mesmo abaixo dos 20°C.

Em relação à possibilidade de chuva, embora não possa ser totalmente descartada, caso ocorra, tende a ser em eventos isolados e com pouca representatividade.

Isso ocorre porque a umidade proveniente do mar irá passar a influenciar as condições do tempo em todo o Litoral Norte de Santa Catarina e Vale do Itajaí.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a cobertura editorial de hoje, o foco agora é o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados são provenientes da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo oferece uma análise das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacando cada local mencionado no anexo (em vermelho).

É relevante destacar que não observamos registros de chuva durante este intervalo. (em azul).

Fotos dos leitores

Ao finalizar esta edição, convidamos você a apreciar as magníficas fotografias então compartilhadas por nossos leitores.

Essas imagens capturam o início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas, proporcionando um vislumbre cativante desses momentos.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

