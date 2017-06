Terça-feira,06, de tempo instável em Brusque; até aí novidade nenhuma não fosse a diminuição do volume de chuva observado hoje em nosso município se comparado aos últimos dias. Só ontem,05, por exemplo, minhas estações registraram acumulados oscilando valores entre 50 mm e 60 mm. Já no dia de hoje, apenas chuva fraca/moderada, que se fez presente de forma ocasional e isolada, não nos trazendo desta forma, problemas com relação a elevação do nível do Rio Itajaí Mirim, que por sinal, continua baixando, já que este cenário de pouca/nenhuma chuva também se observou hoje no Alto Vale, mais precisamente em Vidal Ramos e Botuverá.

Tempo firme com sol só a partir de sexta,09, em nosso estado com frio forte no final de semana. É o que nos afirma a Meteorologista Gilsânia Cruz, profissional da Epagri/Ciram. Antes porém, teremos a continuidade do tempo instável, que deverá se estender assim até a próxima quinta-feira,08, destaca Gilsânia.

Temperaturas hoje em Brusque e região

As temperaturas oscilaram valores extremos ficando entre 16ºC e 22ºC na nossa região no dia de hoje. Confira abaixo os picos de valores registrados por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

19,7ºC com 22,2ºC/Bairro Centro/Brusque

18,3ºC com 20,8ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

18,3ºC com 20,5ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

17,6ºC com 20,1ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

16,4ºC com 18,4ºC/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Trago a seguir, os endereços de acesso das minhas 5 estações, clique sobre os Link’s e acompanhe em tempo real, informações do tempo em nossa região, como dados de chuva, temperatura, vento, pressão atmosférica, umidade do ar, ponto de orvalho:

Bairro Rio Branco/Brusque: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANTACA56#history

Bairro Santa Luzia/Brusque: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANTACA78

Bairro Centro/Brusque: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANTACA85

Bairro Aymoré/Guabiruba: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGUABIRU2#history

Bairro Lageado Alto/Guabiruba: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGUABIRU5#history