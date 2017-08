A sexta-feira,11, seguiu com a influência da umidade vinda do oceano nas cidades do litoral do estado e regiões próximas.

Desta forma, o tempo em Brusque permaneceu instável, chuvoso em nosso município, sendo que os volumes de precipitação registrados no dia de hoje, oscilaram valores entre 2 mm e 8 mm na região, segundo dados obtidos junto as minhas estações, até as 16:00 horas desta tarde.

Já as temperaturas permaneceram abaixo dos 20ºC, friozinho para os brusquenses, a máxima ocorreu no Bairro Santa Luzia, com 19,9ºC seguido do Rio Branco, 19,2ºC.

SÁBADO COM ABERTURAS DE SOL

Segundo nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia, a umidade do mar perde um pouco de intensidade amanhã e o sol vai aparecer com tempo seco em boa parte das cidades de SC. Só em áreas da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte é que ainda teremos uma maior presença das nuvens, que intercalam aberturas de sol com uma ou outra pancada de chuva fraca. As temperaturas seguem o mesmo comportamento da sexta-feira.

DIA DOS PAIS

Bianca acrescenta ainda, que no domingo a umidade do mar volta a influenciar mais o tempo e também teremos uma frente fria, sistema de chuva, passando por Santa Catarina. Dessa forma o dia dos pais será um dia com muitas nuvens, menos sol e chuva. De manhã a chuva ocorre mais no Oeste e durante a tarde/noite em todo estado, finaliza Bianca Souza.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registradas nesta sexta-feira em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos das minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: