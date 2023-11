A partir deste domingo, 19, as condições do tempo prometem tornar-se mais propícias para as atividades ao ar livre tanto em Brusque quanto nas demais cidades do Vale do Itajaí. O sol tende a marcar presença por períodos mais prolongados nos próximos dois a três dias, embora sempre acompanhado por algumas nuvens.

No entanto, os especialistas em meteorologia alertam para o risco eventual de alguma garoa fraca e isolada, caso ocorra, devido ao sistema de umidade vinda do mar, que traz uma certa nebulosidade à costa catarinense.

Com o objetivo de aprofundar nossa compreensão sobre a síntese apresentada anteriormente, buscamos insights com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Os detalhes dessa conversa estão disponíveis no boletim, que é apresentado após a foto e a exibição dos nossos anunciantes. Esses parceiros desempenham um papel fundamental no apoio à manutenção deste trabalho de prevenção.

O tempo neste domingo

*Boletim da Climaterra >>

Iniciando nossa análise da previsão do tempo, concentramos nossa atenção neste domingo.

De acordo com as projeções dos simuladores meteorológicos, os residentes de Brusque e demais cidades do vale do Itajaí podem esperar um dia extremamente agradável.

As temperaturas não devem ultrapassar os 25 a 26°C durante o turno vespertino.

O sol, por sua vez, deve brilhar por períodos mais prolongados em comparação com os últimos dias. Contudo, sua presença será sempre acompanhada por algumas nuvens.

Não podemos descartar totalmente o risco de alguma garoa fraca e isolada, principalmente à medida que a tarde avança em direção à noite.

Quando a chuva forte deve voltar

Ao observarmos o início da próxima semana, vislumbramos que tanto a segunda-feira quanto a terça-feira não trarão mudanças significativas em comparação com este domingo.

Em outras palavras, o tempo deve permanecer relativamente seco, mantendo apenas a possibilidade de garoa fraca e isolada.

Não há previsão de calor intenso, e as temperaturas nos próximos dias devem se manter abaixo dos 30°C, enquanto as madrugadas se apresentarão amenas.

É essencial mencionar que o retorno das chuvas mais intensas já possui uma data específica, conforme indicam os modelos de simulação.

A próxima quarta-feira já sinaliza um início de instabilidade, mas é a partir da quinta-feira que as cidades do Vale do Itajaí podem esperar o retorno de precipitações mais abrangentes.

Ressaltamos que esta é uma projeção mais avançada, cobrindo um período de três a quatro dias adiante.

Dessa forma, os simuladores podem sofrer alterações à medida que novas atualizações forem disponibilizadas.

Manter o monitoramento é crucial, e estaremos fornecendo informações sempre que necessário.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, focaremos agora nas informações relacionadas ao monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada.

Na tabela apresentada abaixo, você encontra o registro das temperaturas mínimas, pontuadas imediatamente após o amanhecer de hoje, para cada local mencionado no anexo (indicado em vermelho).

Descubra também os dados sobre a precipitação pontuada no período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando com chave de ouro, reserve um momento para apreciar as incríveis fotografias enviadas por nossos leitores.

Cada imagem eterniza a atmosfera única com a qual o amanhecer deste domingo se revelou em todos os locais mencionados nas legendas.

Permita-se envolver por essas imagens inspiradoras, capturando a essência singular deste dia.

