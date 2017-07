O tempo seco deve predominar em Brusque até pelo menos o final de Julho, segundo dados da Epagri/Ciram. Sem previsão de frio extremo, as temperaturas devem ficar num patamar mais ameno, ou seja, pouco de frio nas madrugadas com formação de nevoeiros e tardes com gradativo aquecimento pela nossa região.

A seguir, a tendência do tempo no Vale do Itajaí para os próximos dias, dados extraídos junto ao meteorologista Clóvis Corrêa:

TENDÊNCIA de 26 de julho a 04 de agosto de 2017

Os indicativos são de tempo seco e temperatura amena predominando no período, devido à influência de um sistema de alta pressão sobre o sul do Brasil. Apenas no dia 01/08, indicativo de chuva devido a uma frente fria que avança pelo Estado, com posterior queda na temperatura.

Diante desta previsão com um cenário de estiagem apresentado acima, Julho/2017 deve terminar com sendo o mais seco em pelo menos 5 anos no nosso município. Para se ter uma ideia, neste primeiros 21 dias do mês, os acumulados de precipitação não ultrapassam os 22mm. Minhas estações registraram, até o momento, 21,1mm/Bairro Santa Luzia; 17,9mm/Centro e 17,8mm no Rio Branco, dados estes refletidos diretamente no nível do Rio Itajaí Mirim, com sua vazão d’água diminuída drasticamente com esta situação de seca.