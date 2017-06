Felizmente Brusque foi poupada do tempo severo hoje domingo,04, os maiores volumes de chuva se concentraram entre o Planalto Sul do estado e a Grande Florianópolis. Várias cidades da região Serrana sofreram com a chuva que se estendeu ao longo de todo o dia. Lages por exemplo teve todo o Centro da cidade tomado pelas águas, como podemos ver na imagem abaixo deste princípio de noite, enviado pela colega Cristina de Vargas.

Já em nosso município, a chuva até veio, mas passageira e fraca, alguns rápidos aguaceiros no período da manhã, permanecendo o predomínio do tempo seco na parte da tarde. Os meteorologistas alertam que a chuva só deve atingir Brusque no turno da noite, por sinal, já observado no Alto Vale ao anoitecer, quando vários núcleos de trovoadas foram observados em cidades como Vidal Ramos e Ituporanga, se estendendo a instabilidade naquele horário até o Litoral, como podemos ver na imagem do Radar da Aeronáutica, manchas em vermelho da figura do mapa. Possível ocorrência de granizo na área circulada, em Lilás, próximo a localidade de Barra Clara, município de Angelina.

As temperaturas máximas em Brusque neste domingo chegaram na casa dos 21ºC, já as mínimas, observadas na madrugada/amanhecer, oscilaram valores entre 16ºC e 17ºC, dados coletados por minhas estações.

Temperaturas hoje,04, pelo Vale do Itajaí, no tabelão do amigo Carlos Grothoff: