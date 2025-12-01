Temporais com granizo podem atingir Brusque entre esta segunda e terça-feira

Brusque está no mapa de atenção da Defesa Civil de Santa Catarina para esta segunda-feira, 1º, e terça-feira, 2. O tempo permanecerá instável em todo o estado, marcado por chuva persistente e risco de temporais com granizo.

A partir de quarta-feira, 3, o tempo volta a ficar firme em grande parte da região, e a semana termina com sol e calor.

As instabilidades, decorrentes da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, ganham força entre a tarde e a noite desta segunda-feira, com condições para temporais isolados acompanhados de granizo e rajadas de vento. As primeiras tempestades atingem o Grande Oeste e se espalham pelo restante do estado ao longo do dia, com destaque para o Planalto Sul e o Alto Vale do Itajaí.

Na terça-feira, a área de baixa pressão começa a se deslocar para o mar, mantendo as condições para temporais, especialmente entre a Grande Florianópolis, o Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Nas demais regiões, também há chance de temporais entre a madrugada e a tarde, ocorrendo de forma localizada, mas com risco moderado a alto para raios, granizo, rajadas de vento, chuva intensa e alagamentos.

No restante da semana, a instabilidade diminui enquanto o calor ganha força. No Grande Oeste, o sol volta a predominar entre poucas nuvens, com temperaturas próximas dos 30 °C. Já no Litoral e áreas próximas, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e chance de chuva fraca e isolada ao longo do dia. No Litoral e nas demais regiões, as máximas variam entre 26 °C e 29 °C, com valores um pouco mais baixos nas áreas de serra.

A Defesa Civil recomenda que, durante os temporais, as pessoas busquem abrigo longe de janelas e objetos soltos; que, em caso de ventos fortes, evitem permanecer próximas a árvores, placas, muros e postes; e que não se deve atravessar áreas alagadas, pontes ou pontilhões submersos, devido ao risco de arrastamento.

