Temporais devem atingir Brusque e região neste fim de semana, alerta Defesa Civil

Município está em observação

Temporais isolados devem atingir Brusque e região entre nesta sexta-feira, 12, e o domingo, 14, conforme alerta da Defesa Civil estadual. O Médio Vale do Itajaí segue em observação.

Até a publicação, o risco para ocorrências é considerado moderado. Caso situações mais graves sejam registradas, o órgão orienta a população a buscar abrigo em locais seguros.

