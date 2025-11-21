Temporais devem atingir Brusque neste sábado, alerta Defesa Civil

Temporais devem atingir Brusque entre a tarde e a noite deste sábado, 22, conforme alerta divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira, 21. São previstos temporais com raios, rajadas de vento, queda de granizo e chuva pontualmente intensa. O município está em estado de atenção.

O risco é moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.

As instabilidades começam a se formar no início da tarde no Grande Oeste e nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, avançando para as demais regiões até o final da tarde.

Leia também:

1. Eleições 2026: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal

2. Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro, em Brusque

3. Mãe e padrasto são presos após criança ser jogada pela janela de casa, em Brusque

4. Festa de igreja, musical italiano e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

5. Polícia Militar divulga novas informações sobre acidente que matou motociclista no Itoupavazinha, em Blumenau



Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

