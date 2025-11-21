Temporais devem atingir Brusque neste sábado, alerta Defesa Civil

Município está em estado de atenção

Temporais devem atingir Brusque neste sábado, alerta Defesa Civil

Município está em estado de atenção

Comente

Temporais devem atingir Brusque entre a tarde e a noite deste sábado, 22, conforme alerta divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira, 21. São previstos temporais com raios, rajadas de vento, queda de granizo e chuva pontualmente intensa. O município está em estado de atenção.

O risco é moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.

As instabilidades começam a se formar no início da tarde no Grande Oeste e nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, avançando para as demais regiões até o final da tarde.

Defesa Civil/Reprodução

Leia também:

1. Eleições 2026: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal
2. Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro, em Brusque
3. Mãe e padrasto são presos após criança ser jogada pela janela de casa, em Brusque
4. Festa de igreja, musical italiano e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana
5. Polícia Militar divulga novas informações sobre acidente que matou motociclista no Itoupavazinha, em Blumenau

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo