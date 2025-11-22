Temporais devem atingir Brusque neste sábado e domingo

Temporais devem atingir Brusque neste sábado, 22, e domingo, 23, conforme alerta da Defesa Civil. O município está em estado de atenção.

Os temporais, com raios, rajadas de vento, queda de granizo e chuva pontualmente intensa, retornam para Santa Catarina devido à instabilidade em diferentes níveis da atmosfera.

O risco é moderado a alto para ocorrências relacionadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.

As instabilidades começam a se formar já no início da tarde do sábado, no Grande Oeste e nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, avançando para as demais regiões até o final da tarde.

Destaca-se, ainda, que os temporais mais intensos são esperados no Vale do Itajaí, atingindo Brusque. No domingo, o tempo se mantém instável, com chuva desde a manhã.

A orientação é para que, durante os temporais, os moradores busquem locais seguros, evitem ficar próximos a janelas e não transitem por áreas com risco de alagamento. Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem circular perto de placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.