Temporais intensos: Defesa Civil de SC divulga novo alerta para risco de chuva intensa

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um alerta para o risco de temporais em regiões do estado neste fim de semana. Em Brusque, a possibilidade de ocorrências relacionadas às chuvas é baixa

De acordo com a Defesa Civil, o forte aquecimento, a disponibilidade de umidade e o processo de formação de uma intensa frente fria voltam a desestabilizar a atmosfera no estado de Santa Catarina.

Entre a tarde e noite do sábado, 20, a instabilidade ocorre de forma mais irregular, associada ao calor e disponibilidade de umidade, na forma de temporais bastante isolados, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.

A partir da madrugada do domingo, 21, se estendendo ao longo do dia, a condição para temporais aumenta por todo estado, sendo mais intensos em regiões como o Grande Oeste e os Planaltos.

Os temporais devem vir acompanhados de chuva pontualmente intensa, raios, fortes rajadas de vento e eventual precipitação de granizo.

Nas regiões em amarelo do mapa meteorológico a seguir, a situação é de observação. Já nas áreas em verde, o risco de ocorrências associadas às chuvas é baixo.

