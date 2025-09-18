Temporais intensos: Defesa Civil de SC divulga novo alerta para risco de chuva intensa
Para ocorrências relacionadas às chuvas, o risco em Brusque é baixo
A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um alerta para o risco de temporais em regiões do estado neste fim de semana. Em Brusque, a possibilidade de ocorrências relacionadas às chuvas é baixa
De acordo com a Defesa Civil, o forte aquecimento, a disponibilidade de umidade e o processo de formação de uma intensa frente fria voltam a desestabilizar a atmosfera no estado de Santa Catarina.
Entre a tarde e noite do sábado, 20, a instabilidade ocorre de forma mais irregular, associada ao calor e disponibilidade de umidade, na forma de temporais bastante isolados, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.
A partir da madrugada do domingo, 21, se estendendo ao longo do dia, a condição para temporais aumenta por todo estado, sendo mais intensos em regiões como o Grande Oeste e os Planaltos.
Os temporais devem vir acompanhados de chuva pontualmente intensa, raios, fortes rajadas de vento e eventual precipitação de granizo.
Nas regiões em amarelo do mapa meteorológico a seguir, a situação é de observação. Já nas áreas em verde, o risco de ocorrências associadas às chuvas é baixo.
