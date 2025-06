Tweet no Twitter

O verão chegou com tudo, trazendo novas tendências que prometem aquecer ainda mais os dias de sol e mar. Se você está buscando inspirações para renovar seu guarda-roupa de praia, prepare-se para descobrir as principais tendências que estão dominando as areias!

Barbiecore: O Rosa vibrante invadiu as praias

Inspirada na boneca mais famosa do mundo, a tendência Barbiecore traz o rosa em todas as suas tonalidades, do pink ao pastel. Biquínis, maiôs e acessórios nessa cor vibrante são perfeitos para quem busca um visual divertido e cheio de personalidade.

Clean Girl: Elegância e minimalismo à Beira-Mar

Para quem prefere um estilo mais discreto e sofisticado, a tendência Clean Girl é a aposta certa. Peças minimalistas, cores neutras e modelagens confortáveis são a chave para um look elegante e atemporal.

Outras Tendências que Estão Bombando

Estampas Tropicais

As estampas com folhagens, flores e frutas continuam em alta, trazendo um toque de cor e alegria ao visual praiano.

Biquíni Cortininha

O clássico biquíni cortininha nunca sai de moda e é uma ótima opção para quem busca um bronzeado perfeito.

Maiôs

Os maiôs estão cada vez mais sofisticados, com recortes estratégicos e estampas modernas, perfeitos para quem busca conforto e estilo.

Biquíni Cropped

O biquíni cropped é uma tendência que veio para ficar, oferecendo mais cobertura e um visual moderno e despojado.

Cores Vibrantes

Além do rosa Barbiecore, outras cores vibrantes como laranja, amarelo e azul turquesa também estão em alta, trazendo energia e alegria ao look.

Dicas para Escolher o Biquíni Perfeito