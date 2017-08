Tendências do Alto Verão 2017/2018 são apresentadas no desfile da 42ª Pronegócio

Baseado em um verão tropical brasileiro, aconteceu na noite desta terça-feira, 22, na Sociedade Santos Dumont, o tradicional desfile de moda da 42ª Pronegócio.

Com o tema “Verão 40º”, na passarela foram apresentados 120 looks de 30 empresas participantes da rodada, que evidenciam as principais tendências do alto verão 2017/2018, nos segmentos feminino, masculino, infanto juvenil, linha fitness e plus size.

Assim como nas edições anteriores, a agência Lucky 70 é quem fez a produção e organização do desfile. O diretor da empresa e produtor do evento, Sandro Gracher Baran, diz que todo cenário foi baseado nas praias brasileiras, lembrando muito sol e calor.

“É um cenário com boias gigantes, sombrinhas, coqueiros, redes, barcos e esteiras. Remete o período do fim do ano, de temporada, de descanso, de praia, muito calor, temperaturas altas e o colorido”, explica.

Baran diz que cada empresa traz no desfile o que de mais inovador há na estação. No Alto Verão, jeans com estampa de flores são tendência, com destaque para peças leves e cores fortes – como amarelo, azul, laranja e verde.

As modelos – cerca de 90% da Lucky 70 -, são conhecidas na região. Desfilaram a miss Brusque 2017, Milena Harle; a miss Blumenau 2016, Andressa Bampi da Fonseca; a rainha da festa da Integração de Guabiruba, Janieli Cristini Martins.

Também fizeram bonito na passarela quatro dançarinas do atual quadro do Domingão do Faustão, da Rede Globo, e o brusquense Jean Visconti – que já participou de novelas da Globo e trabalhou como assistente de palco de programas apresentados por Fernanda Lima.

A produção do desfile contou com cerca de 25 profissionais: nove pessoas para o cenário e mais 16 no backstage e na produção visual.

Modernização

O presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), Ademir José Jorge – entidade que realiza o Pronegócio em parceria com o Sebrae-SC -, destaca que o desfile de moda é o ponto alto do evento, onde ocorre maior envolvimento dos participantes da rodada. “É a integração de todos os convidados, compradores, vendedores e autoridades”.

Além disso, Jorge afirma que o desfile é a grande oportunidade que o comprador tem de visualizar as peças na modelo que está na passarela. “É mais um valor que se agrega, pois o comprador pode ver, de fato, como aquele look fica no corpo da pessoa”.

Outro ponto levantado pelo presidente da Ampebr é o espaço do desfile. Ele diz que devido ao sucesso do evento foi necessário buscar um local mais amplo, onde a passarela pudesse ser centralizada. Em outras edições, a não ser na última, o desfile era realizado na Sociedade Esportiva Bandeirante.

“O desfile mostra o quanto as empresas vêm se modernizando, buscando tendências e inspirações até de outros países”, finaliza.