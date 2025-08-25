Tenista brusquense de 7 anos é vice-campeão em etapa do circuito nacional em Londrina

O brusquense João Pedro F. Klann, de 7 anos, foi vice-campeão de duplas da etapa de Londrina (PR) do Circuito Nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) no último fim de semana.

João Pedro jogou o torneio de duplas da categoria 8 Anos com Gael Prado Pracz, de Marília (SP). Na final, eles foram superados pelos donos da casa Pedro Jorge Uchoa e Benicio Alves Chueiri por 6-4 e 6-2.

Além disso, João Pedro foi semifinalista do torneio de simples. Outro brusquense na disputa, Enrico Klann, foi até as quartas de final na categoria 11 Anos.

O torneio disputado no interior do Paraná teve, no total, 120 inscritos.

