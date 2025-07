Tenista mirim de Brusque é finalista de etapa do circuito brasileiro infanto-juvenil

O brusquense Enrico Klann, de 10 anos, foi finalista no último fim de semana da etapa do Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil em Uberlândia (MG).

Ele e o paranaense Joaquim Andrade ficaram com o vice-campeonato no torneio de duplas da categoria 10 anos. Na final, eles enfrentaram Artur Souza, de São Paulo, e Natan Carvalho, de Brasília, que venceram por 8-5.

Nesta categoria, foram 42 duplas na disputa. No total, o torneio teve 1.805 participantes. Enrico ainda foi até as quartas de final do torneio de simples.

Outros dois brusquenses disputaram o torneio, Antônio Fischer, na categoria 11 anos, e João Pedro Klann, na categoria 8 anos.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: