Tenistas da casa se destacam em etapa do Circuito Catarinense Infantojuvenil em Brusque

Três brusquenses jogaram as finais neste fim de semana

Três tenistas da casa foram finalistas na etapa do Circuito Catarinense Infantojuvenil disputado neste fim de semana em Brusque. A competição é organizada pela Federação Catarinense de Tênis (FCT).

Enrico Klann foi campeão na categoria 10 Anos de simples. Ele venceu a final por 6-3 e 6-2 contra Antonio Trauczynski, de Blumenau. Já na categoria 9 Anos de duplas, os brusquenses Heitor Cascaes e Pedro Goedert ficaram com o vice-campeonato.

O torneio reuniu, no total, 318 atletas, de 7 a 18 anos. Os jogos aconteceram na Sociedade Esportiva Bandeirante, Clube Esportivo Guarani e Escola Guga entre sexta-feira, 26, e domingo, 28.

