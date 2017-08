Tenistas de Brusque conquistam títulos no estadual de tênis

Dois tenistas brusquenses faturaram títulos na 3ª etapa do Campeonato Estadual da modalidade. Em evento realizado no município de Itajaí no último fim de semana, Mike Munn Lewkwitz, que representou a Sociedade Esportiva Bandeirante, foi o grande campeão da categoria até 9 anos. Ele disputou com outros 21 inscritos, jogando contra atletas de nível e apresentando grande variação de jogadas que o levaram ao título.

Outro brusquense a representar muito bem o município foi Bernardo Rodrigo Fuckner. O atleta não perdeu sequer um set e mostrou que é o grande tenista da categoria até 10 anos. A final foi contra o xará Bernardo Soares, de Itajaí, que contou com a torcida local, mas foi superado pelo brusquense. Mateus Buemo, também de Brusque, foi finalista da 14 anos, enquanto João Luís Mendes foi semifinalista do 10 anos e Bernardo Borchein vice-campeão consolação 9 anos, representando o Guarani.