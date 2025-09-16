Tenistas mirins de Brusque se destacam em etapa do circuito nacional na Sociedade Bandeirante

No último fim de semana, 135 tenistas mirins de vários lugares do país participaram de etapa do circuito nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) na Sociedade Esportiva Bandeirante, em Brusque.

Três tenistas da região alcançaram a final. Laura Lopes, de Brusque, foi vice-campeã de simples na categoria 11 Anos Feminina, Vicente Suavi, de Guabiruba, foi vice-campeão de duplas na categoria 9 Anos Masculina, e Enrico Klann, de Brusque, venceu o torneio de duplas da categoria 11 Anos Masculina.

O evento foi organizado pela AK Sports, do empresário brusquense Artur Klann.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

