Essa louca vida louca de artista-autônoma me faz ter uma rotina bem diferente da maioria das pessoas que eu conheço. Hoje posso dizer que me relaciono muito bem com o tempo. Ele tornou-se meu aliado e não um inimigo, como também relata a poetisa Viviane Mosé. E eis que muitas vezes, frente às situações que envolvem as formas de uso do tempo e que atravessam meu caminho, me deparo refletindo sobre o tema.

Comum é as pessoas me perguntarem “E aí? Muita correria?”. Perguntam esperando avidamente por uma resposta positiva, seguida de um suspiro. Nossa herança colonial nos obriga a estar sempre cansados, nos impõe a sensação de satisfação relacionada à quantidade de trabalho. Eu digo: “Não, não tô na correria não”. Meu ofício me traz prazer por ser o que é não pelo quanto me paga. Aquela história de trabalhar para viver e não o contrário, sabe?

Dia desses encontrei uma ex-colega que me contou ter saído da empresa onde trabalhava por 12 anos, tinha um cargo ótimo e um salário farto, e estava mudando de cidade, para fazer outra coisa, “qualquer coisa, cansei, tava gastando boa parte do salário em remédio, eu quero ser feliz”. E este não é um caso isolado. Vejo um movimento em direção a uma vida mais simples, sem tantos compromissos, com mais tempo.

Trabalhando em casa muitas vezes, me divido entre elaborar projetos, fazer tarefas domésticas, ensaiar, assistir a um documentário, decorar um texto, cozinhar, etc. Não tem expediente. No meio disso eu paro para gravar um vídeo que vai alegrar os amigos, faço casinha para as gatas, crio memes, faço montagem de fotos e escrevo cartões de aniversário. Na última Páscoa me vesti de coelho e gravei vídeos por seis dias com charadas para o meu afilhado adivinhar e assim ganhar sua cesta do domingo.

O que mais ouço? “Tens tempo, né?” Tenho. Temos. Democrático e preciso, igual para todos.

Dica da Lilica: Chegou a Brusque o Banco do Tempo, uma iniciativa que visa justamente utilizar as horas como moeda. Deem uma olhada, é muito legal!



Lieza Neves – atriz, escritora, produtora cultural…